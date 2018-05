"Евровидение" любит повеселее: как и почему победил Израиль

Израильская певица Нетта Барзилай победила на конкурсе "Евровидение-2018". Финал прошел 12 мая в Лиссабоне.



Гей, "Евровидение"!

Нетта стала фаворитом зрителей еще до финала, исполнив песню "Toy". Жюри хотело отдать первое место исполнительнице из Швеции, а Израилю лишь третье место. Все изменило голосование зрителей: Нетта стала победительницей, второе место у представительницы Кипра Элени Форейре, она исполнила композицию "Fuego", на третьем месте участник из Австрии Цезарь Сэмптон с песней "Nobody But You".

Напомним, что в финал конкурса прошли 26 участников, представительницы России Юлии Самойловой среди них не было.

Как ранее сообщала "Правда.Ру", это первый случай с 2004 года, когда российский исполнитель не прошел отбор. Юлия Самойлова должна была выступать на "Евровидении" еще в 2017 году. Однако украинские власти запретили вокалистке въезд в Киев, где проходил финал, из-за посещения Крыма. Тогда Россия отказалась от участия в конкурсе.

Отметим, что конкурс "Евровидение" проходит ежегодно, начиная с 1956 года. Это одно из самых популярных неспортивных мероприятий в мире, его аудитория — около 600 миллионов зрителей. Россия победила на конкурсе лишь раз: в 2008 году, тогда страну представил Дима Билан с песней "Believe".

