Пельмени хотят внести в список наследия ЮНЕСКО

В Госдуме первый заместитель председателя комитета Госдумы по регламенту и организации работы Александр Курдюмов предлагает внести русские пельмени в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Это своеобразный ответ на предложение президента Франции Эммануэля Макрона внести туда багет, сообщает радистанция "Говорит Москва".

"Это блюдо едят все русские. Все славяне, вся страна любит пельмени. Куда бы ни ехал российский человек — везде, во всей стране продаются пельмени. Иностранцы с удовольствием едят эти пельмени в России. Они за обе щеки употребляют их. Говорят: "Какие прекрасные пельмени!" Я думаю, что пельмени — это наш замечательный российский продукт, который мы все дома делаем. Всеми семьями. Это у нас традиция такая", — заявил Курдюмов.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что неаполитанская пицца занесена в список нематериального наследия ЮНЕСКО, а ее приготовление признали искусством.

Искусство неаполитанских мастеров по приготовлению пиццы признали кулинарной практикой, связанной с процессом изготовления теста и его выпечкой в дровяной печи. Отличает его от остальных подобных практик характерные вращательные движения, которые пекари совершает с самим тестом.

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