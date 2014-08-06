Режиссер "Сватов" рассказал, что седьмой сезон сериала станет последним

Режиссер сериала "Сваты" Алексей Яковлев сообщил, что седьмой сезон станет последним. Ранее картина приобрела широкую популярность среди россиян. По словам режиссера, все зимние сцены уже отсняты, сейчас съемочная команда ждет наступления теплых дней, чтобы продолжить работу над заключительным сезоном.

ТВ для оппозиционеров

Также Яковлев опроверг сообщения СМИ о том, что съемочная группа переснимает уже отснятый материал. Ранее съемки были перенесены в Белоруссию из-за санкций со стороны украинских властей.

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что украинские телеканалы запрещают показ российских сериалов и фильмов.

Украинские телеканалы не видят оснований для запрета показа российского продукта в своем эфире, так как не считают происходящее на востоке страны войной, а Россию — военным противником. Об этом заявил председатель Национальнгого совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко.

"Правда где-то посерединке. Если говорить о мирном времени, то нужна правда. А в условиях войны — правда всегда проигрывает, поэтому сейчас я бы не согласился. И мне было интересно услышать мнение руководителей телеканалов. Разделились мнения: кто-то сказал, что идет война, а кто-то сказал, что это силовая операция, и как-то к людям до этого далеко. Хотя если к сыну руководителя придет повестка в армию, он мнение может изменить", — цитирует слова Артёменко "Политнавигатор".

По его словам, украинские телеканалы не соглашаются прекратить трансляцию российских сериалов. "Я собирал руководителей общенациональных телеканалов, потому что три дня назад к нам патриоты ворвались, требовали запретить российские сериалы от военных сериалов до "Интернов", потому что там Охлобыстин. Но большинство все-таки отказывается", — рассказал Артеменко.

Одновременно стоит отметить, что показ российских телеканалов нельзя запретить законодательно, нет такой правовой нормы, а у украинского Гостелерадио нет необходимых полномочий для того, чтобы указывать телевизионным каналам, что они должны ставить в сетку вещания.

Читайте также:

Канал ТВ Центр сбивает "правильную картинку" на Украине

Украина запретит еще четыре "неправдивых" российских телеканала

В Молдавии требуют запретить российские новости