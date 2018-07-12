Спасение детей по-голливудски: происшествие в затопленной пещере Таиланда экранизируют

История о детях, оказавшихся со своим тренером в ловушке в затопленной пещере Таиланда и спасенных на днях, ляжет в основу фильма, который задумали снять в Голливуде. В основу сюжета положат похожие обстоятельства: члены юниорской футбольной команды и их наставник отправляются на экскурсию, обернувшуюся сущим кошмаром. За картину возьмется студия Pure Flix Entertainment.

Возглавляющий кинокомпанию Майкл Скотт успел побывать на месте происшествия и лично пообщаться с водолазами, которые вызволяли подростков из пещеры. Удалось Скотту побеседовать и с семьями юных футболистов. Да и сами съемки пройдут в Таиланде, что наверняка добавит правдоподобия. Бюджет фильма — от 30 до 60 миллионов долларов.

Как ранее писала "Правда.Ру", таиландские школьники, пережившие серьезное испытание и между тем сумевшие выжить благодаря помощи буквально из всех уголков мира, были приглашены руководством FIFA на матч финала чемпионата мира по футболу в Россию. "Для юных футболистов и их тренера присутствие на закрытии турнира определенно станет ярким событием и поистине счастливым завершением драмы, которая мало кого оставила равнодушным", - пишет обозреватель издания Василий Амирджанов. Лишь бы разрешили лечащие ребят врачи. "Думаю, что молодые люди, которые сумели выжить в экстремальных условиях, уговорят и медиков на предложенную FIFA восстанавливающую футболотерапию", - добавляет журналист.

Читайте также:

Все на свободе: опубликовано видео спасения детей из пещеры в Таиланде

В тайской пещере спасали человечность

Все спасенные из пещеры дети заражены

Все умрут? Тайские власти засекретили спасение детей из пещеры

Пропавших в пещере школьников нашли, но спасут только через несколько месяцев

Первые дети покинули пещеру Кхао Луанг в Таиланде