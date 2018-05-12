Режиссер Жан-Люк Годар: Россию надо любить

Относиться к России надо добрее. Такое мнение высказал франко-швейцарский режиссер, кинокритик, актер и сценарист Жан-Люк Годар.

Он рассказал о своем отношении к нашей стране."В России есть что-то, что очень трогает меня. Мы должны быть добрее к России. Так, Достоевский говорит, что мы не должны просить много от души, а быть к ней добры и милосердны.

И я всегда так буду относиться к России", — пишут СМИ Годара. Режиссер также рассказал, что в его фильме "Образ и речь" много цитат и вставок из российских кинофильмов.

Кроме того, Годар напомнил о своей картине "Прощай, речь", в которой объясняет, что если Россию причислить к Европе или Азии, то наша страна перестанет существовать.

Напомним, лента "Образ и речь" Годар привез на Каннский фестиваль, который продлится до 19 мая. Этот фильм — рефлексия на тему войны, смерти и революции. Текст за кадром читает сам режиссер.