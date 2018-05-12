За объявление, которое многие зрители и пользователи соцсетей назвали дискриминирующим, извинилась крупнейшая китайская сеть кинотеатров Wanda Cinema.
Накануне в КНР состоялась премьера новой части франшизы про супергероев студии Marvel "Мстители: Война бесконечности". В тот же день пользователь соцсети Weibo опубликовал аудиозапись и расшифровку объявления, которое воспроизводилось перед началом фильма в кинотеатре Wanda в города Тунляо в автономном районе Внутренняя Монголия.
Администрация кинотеатра в объявлении по очереди обращалась к женской и мужской аудитории. "Женщины, пожалуйста, не спрашивайте сопровождающих вас мужчин о том, кто есть кто в фильме… Мужчины, пожалуйста, купите своим дамам побольше попкорна, чтобы занять их рот". Это объявление вызвало в соцсети негодование. Ряд пользователей увидели в нем "безусловную дискриминацию женщин".
Позже администрация кинотеатра опубликовала в Weibo заявление, в котором извинилась и пообещала исправить звуковое сообщение. Администрация пояснила, что объявление такого характера было записано и воспроизводилось исключительно для развлечения, чтобы создать расслабляющую атмосферу.
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