Пугачева предвидела провал Самойловой на Евровидении

Сенсационный провал Юлии Самойловой на Евровидении прокомментировал стилист артистки Алишер Хозяинов. По его словам, сама Алла Пугачева пыталась вразумить певицу.

"Она тоже отговаривала Юлю. Мне кажется, в прошлом году Юля уже заявила о себе. Песня была сильнее, и на этом этапе нужно было уйти. А Юля пошла дальше - лично я был не в восторге от песни", - заявил стилист.

Отметим, что Алла Пугачева хранит молчание после неудачного выступления Юли Самойловой на "Евровидении". Многие сочли это странным, ведь Примадонна всегда поддерживала певицу.

Между тем, член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян призвал Аллу Борисовну остудить особо эмоциональных граждан, которые накинулись на Юлю.

По словам общественного деятеля, негатив из-за не выхода в финал "Евровидения" в адрес Самойловой оказался слишком мощным.

Напомним, 10 мая в Лиссабоне состоялся второй полуфинал "Евровидения", где и выступила россиянка Юлия Самойлова. Она исполнила композицию I Won't Break, что переводится с английского как "Я не сломаюсь". Однако певица не смогла пробиться в финал, что породило настоящий скандал.