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Российский фильм о Викторе Цое оценили в Каннах

Культура

Второе место в рейтинге кинокритиков Каннского кинофестиваля занял фильм Кирилла Серебренникова "Лето". Это картина о Викторе Цое.  В пятёрке лучших также оказались кинокартина "Все знают" иранского режиссёра Асгара Фархади и дебют американского режиссёра египетского происхождения Абу Бакра Шоки "Судный день".

Российский фильм о Викторе Цое оценили в Каннах. 386837.jpeg

Первую строчку кинолента уступила работе польского режиссёра Павла Павликовского "Холодная война"

Уточняется, что картина Павликовского про двух влюблённых во время холодной войны, которые не могут быть вместе, получила 2,8 балла из 4, а "Лето" - 2,4 балла.

На третьей строчке оказался фильм француза Кристофа Оноре "Прости, ангел" с 2,3 балла.Кадр из фильма "Холодная война".

Стоит отметить, что всего в конкурсе Каннского фестиваля участвует 21 кинокартина.Международный Каннский фестиваль открылся на Лазурном берегу Франции 8 мая и продлится до 19 мая.

Кирилл Серебренников начал снимать "Лето", посвящённое жизни музыканта Виктора Цоя, в конце июля 2017 года и смонтировал его, находясь под домашним арестом. Присутствовать на фестивале режиссёр не смог, но, несмотря на это, его кинокартину и съёмочную группу встретили аплодисментами.

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