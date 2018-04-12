Foreign Policy: в европейском кино начали скрывать ужасы нацизма

В Германии кинематограф снимает в последнее время фильмы о Второй мировой войне, показывая злодеями американцев, реалистично представляя коммунистов, но обходит при этом ужасы нацизма. Это ведет к исторической амнезии среди молодежи, что особенно опасно на фоне популистских и антисемитских движений, делает вывод американский журнал Foreign Policy.

Фото: mil.ru

Британия и США представляют истории о героизме в борьбе против Гитлера, снимая фильмы о войне. Германии же приходится иметь дело с чувством стыда, из-за чего она и "подчищает" киноиндустрию, пишет издание. Поэтому многие из новых произведений выглядя неожиданно и Третий рейх изображается в светлых красках. Ни в одном из новых фильмов нет холокостов, драматические линии не фиксируют сопротивления Гитлеру. И немцы сами представлены жертвами.

Тенденция началась в 2006 году после показа фильма "Дрезден", рассказывающего о разрушении немецкого города британскими и американскими бомбами в феврале 1945 года. Через год вышел фильм "Бегство", в центре внимания которого находится бегство немцев от советских войск. В 2013 году появился трёхсерийный телевизионный фильм "Наши матери, наши отцы", прослеживающий судьбы пяти молодых людей с 1941 года до конца Третьего рейха.

Примечательно, что никто из героев не является нацистом и не симпатизирует нацизму. Мало того, в "Наших матерях" главный герой — еврей, который пережил войну, что вовсе неправдоподобно.

В фильмах вообще нет немцев, симпатизирующих Гитлеру. Нацисты в них существуют отдельно от граждан Германии и показаны карикатурно. Даже коммунисты в этих фильмах вызывают симпатию.

Например, сериал "Вайссензее. Берлинская история — мелодрама в духе истории клана Сопрано, разворачивающаяся вокруг офицера Штази в годы перед падением Берлинской стены. Мини-сериал "Таннбах" показывает жизнь одной деревни, разделённой между Западной и Восточной Германией. В сериале "Германия 83" Штази шантажом вынуждает молодого восточного немца стать шпионом в Западной Германии.

Возможно, такая тенденция связана с тем, что немцы сами, в конечном итоге, свергли режим в виде падения стены. Национал-социализм, с другой стороны, был популярным движением, и немцы годами продолжали фанатично сражаться за фюрера, когда уже было очевидно, что они проиграют войну. Германия ещё не примирилась с этим ключевым фактом, и последние телепрограммы только закрепляют удобный для неё миф о том, что худшие преступления предков были лишь проявлением наивности.

А вот американцы в этих фильмах — злодеи. В "Таннбахе" американский офицер сотрудничает с бывшими нацистами против коммунистов и помогает скрыть смерть ребёнка. В "Германии 83" немецкие офицеры Восточной и Западной Германии боятся, что их страна может стать ядерным полигоном между"циничными" русскими и американскими деятелями холодной войны. В фильме "Наши матери, наши отцы" бывший офицер СС работает на американские оккупационные силы, причём им хорошо известно о его прошлом.

И именно в наше время, когда популизм и антисемитизм набирает обороты по всей Европе, Германия рассказывает своим гражданам ложные истории о собственном прошлом, настаивает издание.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что последнее десятилетие в мире ознаменовалось появлением огромного числа исторических фальшивок и идеологических подтасовок. Больше всего досталось истории Великой Отечественной и Второй мировой. И благодатная почва для фальсификации истории ВОВ — подполье, на одном полюсе которого были советские партизаны, а на другом- бандиты-бандеровцы.

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