Эдгард Запашный перенес операцию на позвоночнике

Директору Большого Московского цирка Эдгарду Запашному сделали операцию. Ее пришлось делать из-за грыжи на позвоночнике.

Запашный сообщил, что данная проблема его уже давно беспокоила, в настоящее время его самочувствие улучшилось.

Знаменитого дрессировщика оперировал профессор Шольц, один из лучших нейрохирургов страны. Врач пообещал Запашному, что тот снова сможет поднимать льва на плечах.

"Провел два часа под общим наркозом. Удалено две грыжи на двух этажах позвоночника! По словам врача, снова смогу поднимать льва на плечах. Завтра уже можно будет вставать. Также, возможно, из спины уже вытащат трубку. Сейчас чувствую себя хорошо", — написал Эдгард Запашный в своем Instagram.

В 2012 году "Правда.Ру" писала о том, что Эдгард Запашный был избран новым генеральным директором Большого московского государственного цирка на проспекте Вернадского.

Старший из братьев Запашных возглавил цирк на Вернадского

Знаменитый дрессировщик Эдгард Запашный по итогам конкурса избран новым генеральным директором Большого московского государственного цирка на проспекте Вернадского. Цирк оставался без руководителя последние два месяца.

Как сообщает "ВМоскве", конкурс на должность гендиректора проходил в два этапа: 14 ноября конкурсанты прошли тестирование, а 15 ноября представили свои программы развития цирка. Соперниками Запашного были бывший директор Кемеровского цирка Сергей Шабанов и Виталий Булыгин.

Поздравление с победой в конкурсе уже появилось на сайте братьев Запашных. "Поздравляем Эдгарда Запашного с достойной победой в конкурсе на замещение должности директора ФГУП "Большой Московский цирк на проспекте Вернадского"!", — говорится в сообщении.

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Стоит напомнить, что 36-летний Народный артист РФ, дрессировщик Эдгард Запашный является руководителем одного из самых успешных российских цирковых коллективов — "Цирка братьев Запашных". Кроме того, добавляют "Вести.ру", он руководит рабочей группой Общественного совета Минкультуры РФ по развитию циркового искусства.

В прошлом году, как писала "Правда.Ру", знаменитый дрессировщик попал в Книгу рекордов Гиннесса, выполнив поистине уникальный трюк. Он проехал 20 метров стоя на паре лошадей, при этом на плечах у него находились две акробатки. Вместе артистки весили 110 килограммов — такой груз пришлось выдержать Эдгарду на своих плечах.