Украинских артистов будут штрафовать и сажать за гастроли в России

Российские гастроли могут дорого обойтись артистам из Украины. Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания предложили ввести штрафы или уголовную ответственность для своих же артистов.

"Законодатели могли бы рассмотреть и применить мировую практику в отношении влияния на отечественных исполнителей, которые ведут концертную деятельность в стране, признанной агрессором. Это могут быть штрафные санкции или уголовная ответственность для них", — цитирует председателя совета Юрия Артеменко "Укринформ".

Артеменко уверен, что следует ограничить участие таких артистов в украинском эфире.

"Телерадиоорганизации были бы обязаны ограничить участие таких артистов или деятелей культуры в эфире, возможно, на определённый период", — сказал председатель.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что на Украине представительница ВО "Свобода" Ирина Фарион предложила депортировать "в товарном вагоне без окон" украинских артистов, которые выступают в России. Дама назвала таких музыкантов коллаборантами.

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