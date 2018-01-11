Российские гастроли могут дорого обойтись артистам из Украины. Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания предложили ввести штрафы или уголовную ответственность для своих же артистов.
"Законодатели могли бы рассмотреть и применить мировую практику в отношении влияния на отечественных исполнителей, которые ведут концертную деятельность в стране, признанной агрессором. Это могут быть штрафные санкции или уголовная ответственность для них", — цитирует председателя совета Юрия Артеменко "Укринформ".
Артеменко уверен, что следует ограничить участие таких артистов в украинском эфире.
"Телерадиоорганизации были бы обязаны ограничить участие таких артистов или деятелей культуры в эфире, возможно, на определённый период", — сказал председатель.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что на Украине представительница ВО "Свобода" Ирина Фарион предложила депортировать "в товарном вагоне без окон" украинских артистов, которые выступают в России. Дама назвала таких музыкантов коллаборантами.
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