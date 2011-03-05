Сын Елены Яковлевой рассказал о многочисленных ссорах с матерью

Сын Елены Яковлевой Денис Шальных, известный своими татуировками, посетил студию телепрограммы "Звезды сошлись" и рассказал о своих ссорах с матерью. По его словам, из-за постоянных конфликтов он был вынужден съехать с родительской квартиры.

"Конечно, недопонимания с родителями были. Я уезжал от родителей, потому что не находил с ними общий язык. Мать уделяла мне десять процентов своего времени", - рассказал Шальных.

Сын Елены Яковлевой подчеркнул, что после переезда у него не было серьезных конфликтов с матерью.

Напомним, "Правда.Ру" писала, что известная российская актриса Елена Яковлева отметила свое 50-летие.

Народная артистка России Елена Яковлева отмечает сегодня юбилей. Актрисе, получившей известность после выхода на экраны фильма "Интердевочка", исполняется 50 лет.

Как рассказали в Московском театре "Современник", где более четверти века служит именинница, чествовать звезду будут 9 марта после спектакля "Пять вечеров", в котором она исполняет главную женскую роль. Хотя Елена Яковлева, бесспорно, прима "Современника" и любимица зрителей, звездной болезнью она не страдает. Актриса просто работает на радость своим поклонникам.

Елена Яковлева родилась 5 марта 1961 года в городе Новоград-Волынский на Украине. Покорять Москву она приехала в 1980 году, с первой же попытки поступила в ГИТИС. Но, как выяснилось в скором времени, стать студенткой гораздо проще, чем молодой актрисой, начинающей карьеру. Тут Елене Яковлевой пришлось поволноваться не на шутку.

"В одном театре мне сказали, что нужно срочно выйти замуж за москвича, только после этого будут рассматривать мою кандидатуру, — с улыбкой замечает Яковлева. — А в Театре сатиры Валентин Плучек меня очень долго мучил, узнавал, как зовут моего папу, и никак не мог понять, почему его зовут Алексей, а не Юрий. Так совпало, что Алена Яковлева, дочка Юрия Яковлева, закончила институт в один год со мной и тоже показывалась во все театры".

"Хождения" триумфально завершились в театре "Современник". За ее принятие в труппу художественный совет во главе с Галиной Волчек проголосовал единогласно. Только на три года по приглашению Валерия Фокина она уходила работать в Театр им. Ермоловой, но затем вернулась в "Современник", и — редчайший случай — была принята обратно. Сама Яковлева об этом говорит: "Мой уход в Ермоловский театр я бы обозначила большой впадиной вулканического происхождения…".

Ее дебютом в кино стала картина Георгия Юнгвальд-Хилькевича "Двое под одним зонтом" (1983). Настоящим прорывом стала потрясающей силы роль Тани Зайцевой в фильме "Интердевочка" (1989), поставленном Петром Тодоровским по повести Владимира Кунина. Впоследствии Елена Яковлева снимется еще в трех фильмах этого режиссера: "Анкор, еще Анкор!" (1992), "Какая чудная игра" (1995) и "Ретро втроем" (1998).

Она снималась и у Тодоровского-младшего в картине "Мой сводный брат Франкенштейн", и у Вадима Абдрашитова в фильме "Плюмбум, или Опасная игра", и в сериалах "Петербургские тайны" и "Каменская". Она вела ток-шоу и озвучивала мультфильмы. Всего на счету актрисы более 50 работ в театре и кино, за которые она получила около 30 разных наград.

Президент России Дмитрий Медведев поздравил Елену Яковлеву с юбилеем. "Замечательная актриса, Вы обладаете яркой творческой индивидуальностью. Ваш многогранный талант воплотился в десятках спектаклей и кинофильмов, а блистательное исполнение самых сложных, разноплановых ролей помогло Вам стать одной из ведущих актрис "Современника" и заслужить любовь публики", — говорится в поздравлении президента.

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