В России появится новый кинофестиваль

Собственный кинофестиваль планирует организовать журнал "Искусство кино". Об этом стало известно от главреда издания Антона Долина.
Кроме того, как рассказал кинокритик, в планах у журнала создание интерактивного портала, рассказывающего о ключевых фигурах отечественного кинематографа и их работах. Планируется, что к осени все будет готово.
Напомним, что Антон Долин пришел в издание в 2017 году после кончины бессменного главред Даниила Дондурея. Журнал выходит с 1931 года, это одно из самых старых изданий, специализирующихся на этой теме. Материалы, выходящие на полосах "Искусства кино", посвящены главным темам отечественного и иностранного кинематографа. Кроме того, часть материалов посвящена другим родам искусства.
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