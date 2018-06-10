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Источник Правда.Ру

В России появится новый кинофестиваль

Культура

Собственный кинофестиваль планирует организовать журнал "Искусство кино". Об этом стало известно от главреда издания Антона Долина.

Кроме того, как рассказал кинокритик, в планах у журнала создание интерактивного портала, рассказывающего о ключевых фигурах отечественного кинематографа и их работах. Планируется, что к осени все будет готово.

Напомним, что Антон Долин пришел в издание в 2017 году после кончины бессменного главред Даниила Дондурея. Журнал выходит с 1931 года, это одно из самых старых изданий, специализирующихся на этой теме. Материалы, выходящие на полосах "Искусства кино", посвящены главным темам отечественного и иностранного кинематографа. Кроме того, часть материалов посвящена другим родам искусства.

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