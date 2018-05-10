"Копперфилд заплачет": СМИ раскрыли тайну выступления Самойловой на "Евровидении"

Российская певица Юлия Самойлова представит завтра на "Евровидении-2018" грандиозную с технической точки зрения музыкальную постановку. Выступление состоится во втором полуфинале состязания, которое в этом году проходит в Португалии.



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По словам создателя номера Алексея Голубева, всего за 30 секунд на сцене необходимо будет разместить и зафиксировать сложнейшую декорацию.

Режиссер воздал должное профессионализму задействованной в номере команде. Он убежден, что с каждым разом плод их совместного творчества "приобретает новое движение, потому что танцоры выдают мощную эмоцию, бэк-вокалисты поют аж до мурашек", а Юлия Самойлова "становится все глубже в своем исполнении".

Алексей Голубев приоткрыл завесу тайны, рассказав, что в основе постановки — идея зарождения жизни, раскрывая которую танцоры примерят образы Адама и Евы.

Напомним, что в прошлом году певицу отказались впускать на территорию Украины, где проходил конкурс "Евровидение-2017". В вину ей тогда вменили данные ранее концерты в российском Крыму. В результате Юлия Самойлова была лишена возможности представлять Россию на смотре.

Напомним, что певица и композитор Юлия Самойлова с детства передвигается на инвалидной коляске, но жалости в свой адрес терпеть не может и утверждает, что живет полной жизнью. И весь ее творческий путь — тому подтверждение. В копилке ее достижений — победы в российских и зарубежных фестивалях и конкурсах, а также участие в торжественной церемонии открытия зимних Паралимпийских игр-2014 в Сочи.

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