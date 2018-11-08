Частных инвесторов в России привлекут к сохранению памятников культуры

Сегодня, 8 ноября, правительство России обсудило возможность привлечения частных инвесторов к работе по охране объектов культурного наследия страны.

Ранее президент России Владимир Путин уже поручал кабмину принять меры, направленные на совершенствование законодательства в сфере охраны памятников культуры. До 1 марта 2019 года правительство обязано изучить вопросы сохранения колористических и планировочных решений при приспособлении памятников культуры под использование в современных условиях.

Помимо этого, к 1 мая кабмин должен ужесточить требования к профессиональной квалификации лиц, привлекающихся к работам по сохранению объектов культурного наследия, сообщает Moneytimes.ru.

Закон преследует целью создание правовых условий для того, чтобы частные лица были максимально вовлечены в сферу сохранения объектов культурного наследия страны. Достигнуть этого планируется через заключение с инвесторами концессионных соглашений о государственно-частном и муниципально-частном партнерстве.

Напомним, законопроект был одобрен 29 октября, в ходе заседания комиссии правительства России по законопроектной деятельности.

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