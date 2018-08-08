Памятник Рихарду Зорге установят во Владивостоке

Монумент в память о легендарном советском разведчике Рихарде Зорге появится во Владивостоке. Героя казнили в 1944 году в Японии.
В администрации города во главе с градоначальником Виталием Веркеенко состоялось совещание по этому поводу, сообщила пресс-служба органа местного самоуправления.
Еще пять лет назад в сквере, который носит имя Зорге, открыли закладной камень, отмечено в сообщении. Планируется, что монумент появится на этом месте. Также в послании отмечено, что ветераны войны утверждают: разведчик был связан с Владивостоком. Он посещал город 2 раза, кроме того, оттуда шли его шифровки.
Также в администрации напомнили: благодаря сведениям, которые удалось получить Зорге, стало ясно, что Япония не откроет второй фронт и не вступит в схватку с СССР. Сведения позволили перекинуть с территории Дальнего Востока более 30 дивизий на запад, где они были нужны фронту.
В городском управлении градостроительства и архитектуры пояснили, монумент можно сделать лишь на частные пожертвования.
Рихард Зорге родился в Баку 4 октября 1895 года. Он три раза был ранен во время боев Первой мировой войны. В 1919 году вступил в Коммунистическую партию Германии. В 1924 году уехал в СССР, принял гражданство. Уже через пять лет стал советским разведчиком за границей: в Китае и Германии.
Благодаря Зорге и его группе сдержались боевые действия меж СССР и Японией. Разведчик предупреждал советскую власть о начале наступления фашистов еще за 4 месяца до нападения. В 1941 Зорге и помощника арестовали власти Японии, казнь состоялась лишь в 1944.
Читайте также:
Рихард Зорге — главный советский разведчик-нелегал
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Федеральная служба безопасности предоставила совсем иные данные о количестве иностранных болельщиков, нежели российский премьер-министр.
В России планируется ввести так называемый налог с самозанятых. Федеральная налоговая служба прокомментировала нововведение.
Тарифы ЖКХ поднимутся на 2%. В пресс-службе Минэкономразвития причиной повышения назвали рост НДС с 18 до 20%, который привел к "ухудшению финансового состояния" ресурсоснабжающих компаний.
Десять лет назад, 8 августа 2008 года, Грузия напала на Южную Осетию, и так началось столкновение, которое впоследствии назовут "Пятидневная война".