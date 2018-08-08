Памятник Рихарду Зорге установят во Владивостоке

Монумент в память о легендарном советском разведчике Рихарде Зорге появится во Владивостоке. Героя казнили в 1944 году в Японии.

В администрации города во главе с градоначальником Виталием Веркеенко состоялось совещание по этому поводу, сообщила пресс-служба органа местного самоуправления.

Еще пять лет назад в сквере, который носит имя Зорге, открыли закладной камень, отмечено в сообщении. Планируется, что монумент появится на этом месте. Также в послании отмечено, что ветераны войны утверждают: разведчик был связан с Владивостоком. Он посещал город 2 раза, кроме того, оттуда шли его шифровки.

Также в администрации напомнили: благодаря сведениям, которые удалось получить Зорге, стало ясно, что Япония не откроет второй фронт и не вступит в схватку с СССР. Сведения позволили перекинуть с территории Дальнего Востока более 30 дивизий на запад, где они были нужны фронту.

В городском управлении градостроительства и архитектуры пояснили, монумент можно сделать лишь на частные пожертвования.

Рихард Зорге родился в Баку 4 октября 1895 года. Он три раза был ранен во время боев Первой мировой войны. В 1919 году вступил в Коммунистическую партию Германии. В 1924 году уехал в СССР, принял гражданство. Уже через пять лет стал советским разведчиком за границей: в Китае и Германии.

Благодаря Зорге и его группе сдержались боевые действия меж СССР и Японией. Разведчик предупреждал советскую власть о начале наступления фашистов еще за 4 месяца до нападения. В 1941 Зорге и помощника арестовали власти Японии, казнь состоялась лишь в 1944.

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