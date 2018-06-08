Скончался знаменитый Лёнька из "Любови и голубей"

Актер Игорь Лях, сыгравший роль Лёньки в знаменитой комедии Владимира Меньшова, "Любовь и голуби", умер на 56-м году жизни. Об этом стало известно от актера МХАТ им. Горького Дмитрия Корепина.
Игорь Лях — выпускник Высшего театрального училища им. М. С. Щепкина, служил в Малом театре, а также выступал на сцене театра им. М. Н. Ермоловой и Российской армии.
Помимо популярного советского фильма Лях снялся в роли Митрофана в "Недоросле" и клоуна Игоря в "Мой любимый клоун". Также артист сыграл главные роли в лентах "Жил-был Шилов" и "Ха-би-ассы", снялся в "Заговоре скурлатаев", "Святом деле", "Тарифе новогодний", "Елках 3" и других.
Кроме того, Лях занимался и педагогикой, он вел курс "Мастерство актера" в Высшем театральном училище им. Щепкина с 2000 года, а также худруком курса и ставил для студентов спектакли.
В 1997 году Ляха наградили званием заслуженного артиста Российской Федерации, а в 2009 орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в апреле 2018 года в возрасте 83 лет скончалась Нина Дорошина, сыгравшая главную женскую роль в фильме "Любовь и голуби".
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