Умер "отец" Шарика, Матроскина и Дяди Федора

Ушел из жизни советский художник-мультипликатор Аркадий Шер. Ему было 84 года. Информация об этом у агентства "Москва" появилась от пресс-службы Союза кинематографистов РФ.
Там подчеркнули, что это невосполнимая утрата, творчество Шера, убеждены в Союзе, увековечится в памяти зрителей. В чем причина кончины деятеля культуры пока неясно.
На студию "Союзмультфильм" художник-мультипликатор пришел в 1959 году. Через 20 лет стал художником-постановщиком. Одни из главных его творений: "Зима в Простоквашино", "Каникулы в Простоквашино", "Сладкий родник", "Кот, который умел петь".
Стоит отметить, что в 1992 году Шер нашел себя в режиссуре, он создал 24 выпуск альманаха "Веселая карусель". Кроме того, творец трудился как мультипликатор над мультфильмами "Кот в сапогах", "Капризная принцесса" и "Про злую мачеху".
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