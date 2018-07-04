"Табакерка" сменит название и логотип

В московском театре-студии, которым руководил Олег Табаков, произойдут изменения. Они будут касаться названия и логотипа. Новшества зрителям представят в начале следующего сезона, который стартует 4 сентября.
"Театр, который отныне носит имя своего основателя, будет называться "Театр Олега Табакова", - об этом рассказали в пресс-службе театра "ТАСС".
После ухода из жизни главного вдохновителя и наставника Олега Табакова театр возглавил его ученик российский актер Владимир Машков. Руководителем "табакерки" его назначили 23 апреля.
ТАСС сообщает, что, по словам представителей пресс-службы театра, этот сезон стал сложнейшим для всех актеров "Табакерки". Однако при этом коллективу удалось дать 429 представлений, в том числе 5 премьер. Также сообщается, что осенью спектакли будут проходить на площадках других театров, так как в студии планируется ремонт.
Ранее "Правда.Ру" писала, Олег Табаков являлся одним из основателей театра "Современник", руководителем театров "Табакерка" и МХТ имени Чехова, а также ректором Школы-студии МХАТ с 1986 по 2000 годы.
Зрители знают и любят фильмы "Семнадцать мгновений весны", "Война и мир", "Д'Артаньян и три мушкетера", "Несколько дней из жизни Обломова", "Человек с бульвара Капуцинов" и многие другие. Кроме этого, за плечами артиста - множество выдающихся театральных работ.
Табаков родился 18 августа 1936 года в семье врачей. После окончания школы Табаков решил отправиться в Москву и поступить в театральное училище. Диплом об окончании Школы-студии он получил в 1957 году, после чего его приняли в театр Станиславского.
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