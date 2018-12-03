Пять лет тюрьмы из-за прозрачного платья. Ранию Юсеф обвинили в непристойном поведении

Египетская актриса Рани Юсеф может оказаться в тюрьме из-за провокационного платья. На девушку сейчас направлен гнев Египетской общественности.

Как сообщают источники GreatLove, девушка надела красивое платье на известный Каирский кинофестиваль. Платье оказалось в пол, однако его материалом стала полупрозрачная ткань и сеточка.

Группа адвокатов решила, что сеточка провокационно оголяет ноги. Они подали на модель в суд и теперь она может оказаться в тюрьме на целых пять лет. Однако, информация про девушку уже просочилась в международные медиа и вызвала большой общественный резонанс.

Фото: express-novosti.ru

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