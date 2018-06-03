Картина Ван Гога может изменить цвет

Исследование работы Ван Гога из цикла "Подсолнухи" показало, что со временем цветы могут стать коричневыми. Дело в чувствительной к свету краске, именно ею работал мастер, чтобы точнее передать тона. Со временем материал потеряет насыщенность, отмечает The Guardian.

Амстердамская галерея, носящая имя художника, первой использовала для анализа материала макроскопические рентгеновские лучи и технику химического картирования. Целью искусствоведов было подробное исследование состава красок. Также экспертов интересовали места, что могут потускнеть. Тогда и обнаружилось, мастер, прорисовывая лепестки, стебли, а также детали фона использовал краску с хромом. Одно из его свойств — темнеть, контактируя со светом.

Кроме того, обнаружилось, что стать более светлыми могут и участки, где Ван Гог работал изумрудно-зеленым. Материал содержит свиней, также влияющий на изменение цвета со временем.

Следующий этап работы — понять, использовал ли мастер "меняющуюся" краску при написании других полотен. Это может сохранить шедевры такими, какими их создал Ван Гог.

Отметим, что есть 2 серии "Подсолнухов": парижская состоит из 2 работ, на которых цветы лежат, а арлейская 7, на них подсолнухи находятся в вазах. Одна из работ погибла во время II мировой войны, еще одна хранится в частном собрании. Ее эксперты не видели уже более 50 лет. Оставшиеся шедевры разбросаны по галереям 3 континентов.