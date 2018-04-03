Успенский подаст в суд на создателей нового "Простоквашино"

Писатель Эдуард Успенский будет судиться с "Союзмультфильмом" после выхода новых серий "Простоквашино". Он считает, что студия не имеет прав на использование его произведений и не получит их, пишут СМИ.

Успенский считает, что "Союзмультфильм" только "пытается изобразить", что имеет законные основания для создания новых эпизодов.

"Обязательно буду подавать в суд. Юристы готовят, как только будет возможность — история будет развернута", — цитирует автора "Простоквашино" RT.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что автор знаменитых похождений "Простоквашино" писатель Эдуард Успенский написал президенту Владимиру Путину открытое письмо. Писатель жалуется, что "Союзмультфильм" собирается выпустить новые серии "Простоквашина" без его разрешения.

Обращение автора было опубликовано на сайте "Эхо Москвы". По словам писателя, "Союзмультфильм" якобы предложил ему отказаться от авторских прав на его героев. Эдуард Успенский отметил, что он готов сотрудничать с киностудией на "разумных условиях".

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