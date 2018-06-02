Автор книг о Гарри Поттере напишет новую книгу для детей

Британская писательница Джоан Роулинг объявила о своих планах написать новую книгу для детской аудитории. Роулинг заявила, что книга никак не будет связана с миром Хогвартса и не будет являться продолжениям истории о всемирно известном Гарри Поттере, но фантастическое начало в ней точно будет присутствовать. Также писательница отметила, что очень надеется на то, что новая книга будет столь же хороша и популярна, как и серия книг о юном волшебнике.
Отметим, что серия книг о Гарри Поттере, вышедшая из-под пера Джоан Роулинг, завоевала всемирную любовь и популярность и стала самой продаваемой серией книг в истории литературы. Во всем мире было продано более 400 млн экземпляров. По признанию самой Роулинг, до того, как ее постиг писательский успех, в финансовом плане она жила довольно скромно.
Интересно, что Джоан Роулинг после окончания истории о приключениях Гарри Поттера не остановилась на достигнутом, а решила попробовать себя в новой стезе. Так, под псевдонимом Роберт Гэлбрейт она написала ряд криминальных романов — "Зов кукушки", "Шелкопряд", "На службе зла". Также Джоан Роулинг работает над сценарием третьей части фильма "Фантастические твари", действие которого происходит в выдуманном Роулинг мире.
О датах выхода новой книги Джоан Роулинг говорит осторожно. Поклонники творчества британской писательницы ожидают, что книга увидит свет в ближайшие пару лет.
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