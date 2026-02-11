Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Олимпийский огонь под политическим колпаком: один ход запустил партию против России
Школа без домашних заданий: сработает ли инициатива с единым правилом для всех школ
Пока акции буксуют, драгметалл возвращает статус: новый прогноз по золоту удивил рынок
Собака видит конкурента в пелёнках: эта ошибка родителей ставит младенца под удар
Газпром разместит первый в этом году выпуск валютных облигаций
Поручение снизить инфляцию перестроило рынок: давление на цены растёт
Бренд отошел на второй план: этот фактор стал решающим для покупателей дорогих авто
Земля дрогнула у курортов: толчок у берегов Анапы встревожил побережье перед сезоном
Вселенная не вечна: новые расчёты допускают финал космоса гораздо раньше ожиданий

Тотальный бан криптотранзакций с РФ: сработает ли запрет там, где нет регуляторов

Криптовалюты

Перекрыть криптовалютные расчеты невозможно, поскольку они проходят вне контроля официальных финансовых структур и не поддаются регулированию. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев.

Криптовалюта
Фото: flickr.com by Jorge Franganillo, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Криптовалюта

Ранее газета The Financial Times сообщила, что Европейская комиссия стремится запретить все криптовалютные транзакции с Россией, чтобы пресечь использование Москвой активов вне традиционной банковской системы для обхода санкций.

Беляев отметил, что санкционное давление со стороны Запада направлено прежде всего на ограничение финансовых возможностей России. По его словам, западные структуры пытаются перекрыть любые каналы расчетов и платежей, полагая, что это способно нанести ощутимый урон экономике России.

"Западные структуры пытаются осложнить нам жизнь по всем направлениям, но сделать это у них не выходит. В их понимании такие меры должны нанести ущерб нашей экономике, однако этого не происходит. Одним из действенных, как они считают, способов давления стало перекрытие расчетов и платежей. Но расчеты и платежи перекрыть невозможно — всегда находится альтернатива", — объяснил он.

По словам Беляева, новые санкции направлены на ослабление экономических механизмов России и контроль за любыми формами международных расчетов. Однако, по его словам, добиться этого невозможно, так как криптовалютные операции проходят вне системы традиционного финансового надзора и не регулируются официальными структурами.

"В области криптовалюты перекрыть расчеты еще сложнее, потому что она находится вне зоны контроля со стороны официальных финансовых организаций. Эти платформы не подлежат никакому регулированию, поэтому в мировом масштабе такие потоки остановить невозможно. Даже когда перекрывали расчеты в долларах и евро, все равно существовали обходные маршруты, а в криптовалюте это сделать еще труднее", — заключил аналитик.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Пурпурные облака, алые чаши и гигантские цветы: многолетники, которые преображают сад
Садоводство, цветоводство
Пурпурные облака, алые чаши и гигантские цветы: многолетники, которые преображают сад
Прихожая перестаёт быть проходной: обои-2026 превращают вход в дом в арт-объект
Недвижимость
Прихожая перестаёт быть проходной: обои-2026 превращают вход в дом в арт-объект
Популярное
Черенки не вянут и не гниют: приём, который создаёт идеальные условия для корней

Как укоренить капризные черенки без химии: простой метод с алоэ помогает защитить срез и ускорить рост корней уже за месяц.

Черенки не вянут и не гниют: приём, который создаёт идеальные условия для корней
Анкоридж умер, да здравствует реальность: американская ложь раскрыта, а Россия переходит к делу
Анкоридж умер, да здравствует реальность: американская ложь раскрыта, а Россия переходит к делу
Модель, что меняет фигуру за секунду: эти джинсы сметают в магазинах по всей Европе
Розовые кружевные цветки стелются у самой земли: тенелюбивый многолетник без хлопот
Новая переменная в уравнении Дрейка: без топлива разумные миры не могут выйти на связь Александр Рощин Летучий голландец не один: что скрывают самые жуткие морские исчезновения Сергей Милешкин Курортная влюблённость перевернула судьбу поэта: как одна женщина стала для Блока вечной раной Игорь Буккер
Холодный, нежный и пузырчатый: десерт, который спасает от вечерной тяги к сладкому
Пурпурные облака, алые чаши и гигантские цветы: многолетники, которые преображают сад
Горят даже под снегом: топ-3 многолетника, от которых невозможно отвести глаза
Горят даже под снегом: топ-3 многолетника, от которых невозможно отвести глаза
Последние материалы
Школа без домашних заданий: сработает ли инициатива с единым правилом для всех школ
Пока акции буксуют, драгметалл возвращает статус: новый прогноз по золоту удивил рынок
Земля живёт по таймеру: каждые 36 млн лет запускается опасный сценарий
Молоко и мука творят чудеса: выпечка, которая заменяет целый десертный стол
Собака видит конкурента в пелёнках: эта ошибка родителей ставит младенца под удар
В Швеции недовольны идеей Макрона покупать европейское
Газпром разместит первый в этом году выпуск валютных облигаций
Снег в квартире растаял: вместо белого пришли оттенки, которые согревают стены
Цветут как розы, кормят как огород: эти кустарники заменяют половину посадок
Корочка хрустит, начинка сочится: запеканка, которая делает любой ужин особенным
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.