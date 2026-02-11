Тотальный бан криптотранзакций с РФ: сработает ли запрет там, где нет регуляторов

Перекрыть криптовалютные расчеты невозможно, поскольку они проходят вне контроля официальных финансовых структур и не поддаются регулированию. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев.

Ранее газета The Financial Times сообщила, что Европейская комиссия стремится запретить все криптовалютные транзакции с Россией, чтобы пресечь использование Москвой активов вне традиционной банковской системы для обхода санкций.

Беляев отметил, что санкционное давление со стороны Запада направлено прежде всего на ограничение финансовых возможностей России. По его словам, западные структуры пытаются перекрыть любые каналы расчетов и платежей, полагая, что это способно нанести ощутимый урон экономике России.

"Западные структуры пытаются осложнить нам жизнь по всем направлениям, но сделать это у них не выходит. В их понимании такие меры должны нанести ущерб нашей экономике, однако этого не происходит. Одним из действенных, как они считают, способов давления стало перекрытие расчетов и платежей. Но расчеты и платежи перекрыть невозможно — всегда находится альтернатива", — объяснил он.

По словам Беляева, новые санкции направлены на ослабление экономических механизмов России и контроль за любыми формами международных расчетов. Однако, по его словам, добиться этого невозможно, так как криптовалютные операции проходят вне системы традиционного финансового надзора и не регулируются официальными структурами.

"В области криптовалюты перекрыть расчеты еще сложнее, потому что она находится вне зоны контроля со стороны официальных финансовых организаций. Эти платформы не подлежат никакому регулированию, поэтому в мировом масштабе такие потоки остановить невозможно. Даже когда перекрывали расчеты в долларах и евро, все равно существовали обходные маршруты, а в криптовалюте это сделать еще труднее", — заключил аналитик.