Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Адель напишет автобиографическую книгу после долгих отказов: о чем будут её мемуары
Пульс под континентом: в недрах Африки шевелится нечто, что изменит весь наш мир
Родченков уничтожил 1 418 проб: в России объединили все дела против беглеца
Полный бак кажется выгодным, но разрушает машину: главный парадокс заправки
Код на этикетке: простая формула разоблачает любой маркетинг косметики
Океанический квест: как морские гиганты спят под водой
Турист попал в капкан, а выход оказался в Анталье: почему турецкие курорты выигрывают у Европы
Новая реальность или абсурд? Ксения Собчак делится впечатлениями о новом романе Пелевина
Сырный пирог тает во рту: вот как приготовить идеальное тесто и сочную начинку

Криптовалюты и NFT: опасные ловушки, в которые попадают неопытные инвесторы

1:48
Криптовалюты

Инвестиции в новые криптовалюты и NFT-проекты сопряжены с высокими рисками, а обещания быстрой прибыли чаще всего маскируют слабость команды и отсутствие надежного продукта. Об этом Pravda.Ru рассказал финансист-международник, заместитель руководителя ONLY BANK Виталий Китайчук.

Биткоин
Фото: flickr.com by Хорхе Франганильо, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Биткоин

По его словам, доверять можно лишь тем инициативам, которые имеют прозрачную историю работы, рыночное обоснование и сильную команду.

"Всегда важно смотреть на треугольник: основатели, техническая часть и маркетинг. Репутация этих людей — ключевой фактор, позволяющий оценить перспективность проекта. Особенно осторожными стоит быть, если обещают сверхдоходность. Высокая прибыль всегда идет рядом с высокими рисками", — пояснил Китайчук.

Эксперт подчеркнул, что неподготовленным пользователям особенно легко стать жертвами проектов с агрессивным маркетингом, за которыми не стоит качественная техническая база.

"Если человек ничего не знает о проекте, лучше в него не вкладываться. Возможно, он стал жертвой хорошего маркетолога, у которого слабая команда и плохое управление. В итоге деньги просто исчезают", — отметил финансист.

Эксперт подчеркнул, что инвестор сам несет ответственность за свои деньги и не должен полагаться на чужие рекомендации.

"Никогда не вкладывайте в проект, о котором не знаете ничего. Важно проводить собственное расследование, анализировать команду и продукт. Не доверяйте блогерам или говорящим головам, которые обещают легкий доход. Решения о вложениях должны приниматься лично, после собственного анализа и проверки", — заключил Китайчук.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Банка масла за вечер — и вы забудете про магазинное: дольше хранится, вкуснее и в десятки раз полезнее
Еда и рецепты
Банка масла за вечер — и вы забудете про магазинное: дольше хранится, вкуснее и в десятки раз полезнее
Прощайте, синие: джинсы именно этого оттенка — главный тренд осени 2025
Красота и стиль
Прощайте, синие: джинсы именно этого оттенка — главный тренд осени 2025
Тайные кладки во дворе: как распознать змеиные яйца и не навлечь беду
Домашние животные
Тайные кладки во дворе: как распознать змеиные яйца и не навлечь беду
Популярное
Тайные кладки во дворе: как распознать змеиные яйца и не навлечь беду

Весной вы можете наткнуться на змеиные яйца в саду. Узнайте, как их распознать, что делать и как избежать юридических проблем.

Тайные кладки во дворе: как распознать змеиные яйца и не навлечь беду
Белая пустыня и бирюзовые озёра: рыба оживает там, где казалось, что жизнь невозможна
Белая пустыня и бирюзовые озёра: рыба оживает там, где казалось, что жизнь невозможна
Белая акула отдыхает: масляная рыба бьёт куда коварнее и незаметнее
Джинсы и пуховики могут подождать: самая простая вещь сезона оказалась главным трендом осени
Герои печальной статистики: как рок-звёзды пагубно влияют на молодёжь Сергей Лебедев Шестиколёсный ГАЗ-25 на аукционе: цена в 307 млн рублей шокировала автолюбителей Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова
Каждый срез — минус десятилетие: длина волос, которую называли детской, стала выбором звёзд
Ночная овсянка: всего 5 минут вечером — и утро начнется с энергии и стройности
Монстры океана рядом с нами: что известно о рекордных спрутах весом под 200 кг
Монстры океана рядом с нами: что известно о рекордных спрутах весом под 200 кг
Последние материалы
Адель напишет автобиографическую книгу после долгих отказов: о чем будут её мемуары
Пульс под континентом: в недрах Африки шевелится нечто, что изменит весь наш мир
Родченков уничтожил 1 418 проб: в России объединили все дела против беглеца
Полный бак кажется выгодным, но разрушает машину: главный парадокс заправки
Код на этикетке: простая формула разоблачает любой маркетинг косметики
Океанический квест: как морские гиганты спят под водой
Турист попал в капкан, а выход оказался в Анталье: почему турецкие курорты выигрывают у Европы
Новая реальность или абсурд? Ксения Собчак делится впечатлениями о новом романе Пелевина
Сырный пирог тает во рту: вот как приготовить идеальное тесто и сочную начинку
Интервальное голодание: вот что произойдет с телом, если откажетесь от ужина
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.