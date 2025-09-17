Криптовалюты и NFT: опасные ловушки, в которые попадают неопытные инвесторы

1:48 Your browser does not support the audio element. Криптовалюты

Инвестиции в новые криптовалюты и NFT-проекты сопряжены с высокими рисками, а обещания быстрой прибыли чаще всего маскируют слабость команды и отсутствие надежного продукта. Об этом Pravda.Ru рассказал финансист-международник, заместитель руководителя ONLY BANK Виталий Китайчук.

Фото: flickr.com by Хорхе Франганильо, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Биткоин

По его словам, доверять можно лишь тем инициативам, которые имеют прозрачную историю работы, рыночное обоснование и сильную команду.

"Всегда важно смотреть на треугольник: основатели, техническая часть и маркетинг. Репутация этих людей — ключевой фактор, позволяющий оценить перспективность проекта. Особенно осторожными стоит быть, если обещают сверхдоходность. Высокая прибыль всегда идет рядом с высокими рисками", — пояснил Китайчук.

Эксперт подчеркнул, что неподготовленным пользователям особенно легко стать жертвами проектов с агрессивным маркетингом, за которыми не стоит качественная техническая база.

"Если человек ничего не знает о проекте, лучше в него не вкладываться. Возможно, он стал жертвой хорошего маркетолога, у которого слабая команда и плохое управление. В итоге деньги просто исчезают", — отметил финансист.

Эксперт подчеркнул, что инвестор сам несет ответственность за свои деньги и не должен полагаться на чужие рекомендации.

"Никогда не вкладывайте в проект, о котором не знаете ничего. Важно проводить собственное расследование, анализировать команду и продукт. Не доверяйте блогерам или говорящим головам, которые обещают легкий доход. Решения о вложениях должны приниматься лично, после собственного анализа и проверки", — заключил Китайчук.