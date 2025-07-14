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История абьюза: как испанский триллер взорвал Netflix и стал мировым хитом

Испанский сериал Netflix с 6 сериями стал самым популярным в мире
1:25
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Новый испаноязычный сериал Netflix только вышедший и состоящий из шести серий, уже возглавил мировой рейтинг просмотров.

Фламенко
Фото: commons.wikimedia.org by Antonio Foncubierta, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Фламенко

Актёры Даниэль Грао и Вероника Санчес исполнили главные роли в мини-сериале, который недавно вышел на платформе Netflix и уже признан самым востребованным зрителями.

Потрясающая постановка, полная загадочности и драматизма, сохраняет интригу на протяжении всей своей многослойной сюжетной линии, приводящей к поразительному финалу. Это сделало сериал претендентом на звание одного из самых впечатляющих триллеров 2025 года.

Этот проект называется "Анхела". Премьера состоялась недавно на Netflix, хотя сама серия была снята ещё в 2024 году. Без большого шума сериал попал на платформу и мгновенно взлетел на вершину рейтинга самого популярного контента.

Серию "Анхела" возглавляют Вероника Санчес и Даниэль Грао, режиссёр — Норберто Лопес Амадо. Фильм повествует о том, как последствия абьюза могут оставаться невидимыми физически, разрушая самоуважение и искажая представление жертвы о себе.

На протяжении шести эпизодов зрители окунутся в завораживающую атмосферу приключений, насыщенных сюрпризами и непредсказуемостью.

Уточнения

Абьюзи́вные отноше́ния (от англ. abusive relationships — уничижительные отношения; разг. абьюз) — отношения, в которых партнёр нарушает личные границы другого человека, унижает, допускает жестокость в общении и действиях с целью подавления воли жертвы.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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