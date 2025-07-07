Арабские власти жестко опровергли сообщения о выдаче золотых виз за стейкинг TON

Три госведомства Объединенных Арабских Эмиратов жестко опровергли заявление TON Foundation о "золотой" визе за стейкинг их токена.
Опровержение готовили Федеральное управление (ICP), Управление по ценным бумагам (SCA) и Управление по виртуальным активам (VARA) Дубая.
Ранее TON Foundation сообщила, что можно заморозить $100000 в TON на 3 года и оплату комиссии в $35000, за что в ОАЭ дадут 10-летнюю визу.
Руководство страны заявило, что "золотая" виза выдается только по четким правилам: за недвижимость, бизнес, научные заслуги, таланты и т. д.
Пока "крипты" нет в этом списке.
Власти ОАЭ рекомендуют не верить фейкам и проверять информацию только в официальных источниках.
Кстати, курс TON вырос на 10 процентов.
Объединённые Ара́бские Эмира́ты — федеративное государство на Ближнем Востоке, состоящее из семи эмиратов (араб. إِمَارَاتُ [имара́т], ед.ч. إِمَارَة [има́ра]), каждый из которых представляет собой государство — абсолютную монархию: Абу-Даби, Аджман, Дубай, Рас-эль-Хайма, Умм-эль-Кайвайн, Фуджейра и Шарджа.
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