Криптоблогерша Битмама сядет в тюрьму на 7 лет за мошенничество

1:17 Your browser does not support the audio element. Криптовалюты

Симферопольская криптоблогерша Валерия Федякина сядет в тюрьму на семь лет за мошенничество в особо крупном размере. С инфлюенсера взыскали 2,2 млрд рублей в пользу потерпевших.

Фото: flickr by Хорхе Франганильо, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Биткоин

Федякина создала финансовую пирамиду под брендами "Битмама" и "Битмама Финанс". Она предлагала услуги по выводу крупных сумм за рубеж через криптовалюту без комиссии, иногда даже доплачивая за лояльность. На самом деле она брала деньги новых клиентов для выплат старым, а основные средства переводила на криптокошелек в Эмираты.

От её действий потерял деньги основатель Yota Евгений Ройтман и топ-менеджер "Русконтрактора" Михаил Вестерфрид. Сама же Федякина вела роскошную жизнь: выкупила целый этаж в отеле Дубая, ездила там на Rolls-Royce Cullinan за 60 млн рублей, снимала сразу несколько офисов в "Москва-Сити".

Когда её арестовали, это произошло в сентябре 2023 года, девушка была беременна. Ребенка блогерша родила в СИЗО. Вину Валерия Федякина не признала, она переложила ответственность на своих партнеров, пишет KP. RU.

Уточнения

Криптовалю́та — разновидность цифровой валюты, учёт внутренних расчётных единиц которой обеспечивает децентрализованная платёжная система (нет внутреннего или внешнего администратора или какого-либо его аналога), работающая в полностью автоматическом режиме.



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