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Одна из крупнейших краж криптовалюты за всю историю произошла в США

Криптовалюты

Пожилой американец стал жертвой хакерской атаки, у него украли 3520 биткоинов на сумму $330,7 млн.

Биткоин-ферма
Фото: flickr.com by Marko Ahtisaari, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Биткоин-ферма

Эти деньги мужчина хранил в виртуальном кошельке с 2017 года. Это пятая по величине кража крипты за всю историю.

После транзакции аферисты быстро отмыли деньги через шесть криптовалютных бирж и перевели их в ориентированную на конфиденциальность криптовалюту Monero.

Теперь отследить биткоины почти невозможно. По мнению экспертов, хакеры заранее создали аккаунты на нескольких биржах и внебиржевых площадках. К такой атаке шла долгая и тщательная подготовка.

Уточнения

Криптовалю́та — разновидность цифровой валюты, учёт внутренних расчётных единиц которой обеспечивает децентрализованная платёжная система (нет внутреннего или внешнего администратора или какого-либо его аналога), работающая в полностью автоматическом режиме.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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