Русские и крипта: кого в РФ интересует виртуальная валюта и какая именно

Почти 12 процентов трудоспособного населения России интересуются криптовалютой.
Эксперт Илья Сивопляс перечислил популярные цифровые активы у граждан РФ.
В лидерах Bitcoin, который многими уже давно воспринимается как "цифровое золото", Ethereum популярен благодаря смарт-контрактам и большому количеству децентрализованных приложений. Также в тройке лидеров Tron, у него высокая скорость и низкая комиссия.
Еще в России интересуются валютами Toncoin и Aptos.
Сегодня виртуальными деньгами уже расплачиваются за покупки и переводят, пишет "Российская газета".
Битко́йн или битко́ин (англ. Bitcoin, от bit — бит и coin — монета) — пиринговая платёжная система, использующая одноимённую единицу для учёта операций.
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