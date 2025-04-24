Кибершпионы из Северной Кореи создали американские фирмы для обмана разработчиков крипты

1:03 Your browser does not support the audio element. Криптовалюты

Северокорейские кибершпионы создали две компании в США, нарушая санкции Минфина, чтобы "заразить" разработчиков в криптовалютной индустрии вредоносным ПО.

Фото: flickr.com by Marko Ahtisaari, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Биткоин-ферма

Компании Blocknovas LLC и Softglide LLC были созданы в штатах Нью-Мексико и Нью-Йорк с использованием поддельных персон и адресов, пишет Reuters.

Третья компания, Angeloper Agency, по-видимому, не зарегистрирована в Соединенных Штатах.

"Это редкий пример того, как северокорейским хакерам действительно удалось создать юридические корпоративные структуры в США, чтобы создать корпоративные прикрытия, используемые для атак на ничего не подозревающих соискателей", — сказал Кейси Бест, директор по разведке угроз в Silent Push.

Хакеры являются частью подгруппы в Lazarus Group, элитной команды северокорейских кибершпионов. Она стала частью Генерального бюро разведки, главного агентства внешней разведки Пхеньяна, сообщили в Silent Push.

Уточнения

Коре́йская Наро́дно-Демократи́ческая Респу́блика (сокращённо — КНДР, кор. 조선민주주의인민공화국?, 朝鮮民主主義人民共和國?, Чосон Минджуджуи Инмин Конхвагук) — государство в Восточной Азии, широко известное под неофициальным названием Се́верная Коре́я.



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