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Анализ событий: биткойн и его ценовые колебания

Резкое снижение курса криптовалюты ниже $85 тыс.
1:34
Криптовалюты

Согласно данным платформы Binance, во время торгов цена биткойна опустилась ниже отметки в $85 тыс. — такого уровня не наблюдали с 11 ноября 2024 года. По информации, полученной к 21:36 по московскому времени, стоимость криптовалюты снизилась на 2,6%, составив около $84,909 тыс. (падение на 3,75%). Всего через несколько минут, к 21:50, динамика изменилась — курс биткойна продолжил снижаться, достигнув приблизительно $84,380 тыс. (сокращение на 3,23%).

Биткоин
Фото: flickr.com by Хорхе Франганильо, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Биткоин

Биткойн представляет собой децентрализованную систему криптовалюты, основанную на технологии блокчейн. Эта технология позволяет любому участнику сети заниматься процессом майнинга, то есть создавать новые блоки, что приводит к эмиссии новых единиц монеты.

Первоначальная концепция была изложена в ноябре 2008 года лицом, скрывающимся под псевдонимом Сатоси Накамото - возможно, группой авторов. Несмотря на то, что настоящий пик популярности криптовалюты пришёлся на последние годы, выпуск биткойна всегда имел природное ограничение, а на данный момент большая часть монет уже находится в обращении.

Уточнения

Криптовалю́та — разновидность цифровой валюты, учёт внутренних расчётных единиц которой обеспечивает децентрализованная платёжная система (нет внутреннего или внешнего администратора или какого-либо его аналога), работающая в полностью автоматическом режиме.

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Автор Илья Лапин
Илья Лапин — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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