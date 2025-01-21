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По заветам Forbes — анализ криптовалют на начало 2025 года

4:11
Криптовалюты

Мир криптовалют в 2024 году показал, что он непостоянен, с бурными изменениями, технологическими новшествами и заметными событиями, которые могут сформировать будущее цифровых активов.

Биткоин
Фото: flickr.com by Хорхе Франганильо, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Биткоин

На ключевых рынках ужесточение регулирования и признание криптовалют известными политическими деятелями, включая бывшего президента США Дональда Трампа, усложнили ситуацию в цифровой экономике.

Биткоин продолжил занимать доминирующую позицию благодаря увеличению институциональных инвестиций и интеграции с традиционной финансовой системой. Ethereum, переходя на алгоритм consensus proof-of-stake, стал катализатором инноваций в децентрализованных приложениях и финансах. Секторы, такие как токены, основанные на искусственном интеллекте, и мемные монеты, привлекли новых инвесторов, подчеркивая разнообразие и динамизм криптовалютного пространства.

Криптовалюты известны своей волатильностью и связанными с ними рисками. Перед принятием инвестиционных решений важно провести собственное исследование и проконсультироваться с квалифицированным финансовым специалистом. Представленная информация является исключительно информационной и не должна восприниматься как финансовый или инвестиционный совет.

В 2025 году выделялись криптовалюты, которые влияют на финансовые и технологические тенденции. При определении популярных криптовалют учитывались рыночные показатели, инновации и практическая ценность. Основные факторы включали рыночную капитализацию, динамику цен и объём торгов, а также способность решать проблемы в экосистеме блокчейна. Технологические достижения, культурная значимость и поддержка сообщества также играли важную роль в успехе токенов, таких как Dogecoin.

Анализ Биткоина
Биткоин, первая криптовалюта, закрепила свою роль как "цифровое золото", с фиксированным предложением в 21 миллион монет, что обеспечивает его дефицит. Это способствовало росту его стоимости до более чем 100 тысяч долларов в 2024 году. Такие компании, как MicroStrategy, продолжили укреплять свои позиции, инвестируя в биткоин. Поддержка биткоина со стороны Трампа подчеркнула его роль в защите от инфляции, привлекая внимание общественности и инвесторов. В 2025 году новая администрация, скорее всего, продолжит поддерживать криптовалюты, что может стимулировать дальнейший рост биткоина.

Обзор Эфириума и Соланы
Эфириум, несмотря на переход на proof-of-stake и улучшение масштабируемости, столкнулся с жёсткой конкуренцией со стороны Solana. Последняя, обладающая высокой пропускной способностью и низкими транзакционными затратами, привлекла внимание разработчиков и проектов, ищущих альтернативы. Несмотря на случаи сбоев в сети Solana, улучшения инфраструктуры и партнёрские соглашения укрепили её позиции на рынке.

Fetch.ai и роль ИИ
Fetch.ai, позволяющий создавать децентрализованных автономных агентов, в 2024 году укрепил свои позиции благодаря интеграции в популярные блокчейн-сети и реализации практических приложений, таких как инфраструктура "умного" города. Модульная архитектура платформы делает её подходящей для различных отраслей, привлекая внимание инвесторов и разработчиков.

Dogecoin: от мема к практике
Dogecoin, изначально созданный как шутка, превратился в серьёзную криптовалюту, принимаемую крупными брендами. Поддержка со стороны таких личностей, как Илон Маск, и его простота делают его популярным среди новичков. В 2025 году интерес к Dogecoin, вероятно, останется высоким благодаря его культурной значимости и практическим возможностям.

Уточнения

Криптовалю́та — разновидность цифровой валюты, учёт внутренних расчётных единиц которой обеспечивает децентрализованная платёжная система (нет внутреннего или внешнего администратора или какого-либо его аналога), работающая в полностью автоматическом режиме.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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