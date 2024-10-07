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Запад обеспокоен лидерством России в майнинге криптовалют

Криптовалюты

Согласно информации издания Bloomberg, США серьёзно волнуются из-за того, что Россия занимает ведущее положение в сфере майнинга криптовалют, пишет EADaily

Запад обеспокоен лидерством России в майнинге криптовалют
Фото: freepik.com by ededchechine, PDM

Ранее в стране не проявляли интереса к криптовалютам и даже планировали их запрет. Однако сейчас ситуация изменилась, и Россия может стать настоящей "золотой жилой" для этой отрасли. 

После того как Центральный банк России предложил полностью запретить криптовалюты, возникшие проблемы с международными платежами из-за санкций заставили Кремль пересмотреть свою позицию.

Также стоит отметить, что с сентября 2024 года в России разрешено использовать криптовалюты для внешнеэкономических сделок. Кроме того, с 1 ноября вступает в силу закон о майнинге.

Уточнения

Криптовалю́та — разновидность цифровой валюты, учёт внутренних расчётных единиц которой обеспечивает децентрализованная платёжная система (нет внутреннего или внешнего администратора или какого-либо его аналога), работающая в полностью автоматическом режиме.

Майнинг также добыча (от англ. mining — добыча полезных ископаемых) — деятельность по созданию новых структур (обычно речь идёт о новых блоках в блокчейне) для обеспечения функционирования криптовалютных платформ.

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Автор Мария Козлова
Мария Козлова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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