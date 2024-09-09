CoinEx раздаст 1 миллион $CET блогерам

2:42 Your browser does not support the audio element. Криптовалюты

Криптовалютная биржа CoinEx запустила акцию с призовым фондом в 1 миллион $CET для блогеров и обычных пользователей социальных сетей у которых более 1 тысячи подписчиков.

Фото: coinex.com by CoinEx, PDM

Участникам необходимо опубликовать обзор биржи CoinEx на YouTube, сеть X (бывший Twitter) или в Telegram. Основное требование это иметь от 1 тысячи последователей и рассказать о #CoinEx, перспективах или особенностях $CET. Об этом сообщила компания на своей официальной странице в X.

Чтобы помочь в осведомленности биржа запустила информационную страницу о CET. Пользователи смогут получить всю информацию о выпуске, распределении, структуре, функциональности токена CET.

Акция запущена 29 августа и продлится до 30 сентября текущего года. Всю информацию о правилах и ссылку на подачу заявки вы сможете найти в посте на X*.

Напомним, что Государственная Дума Российской Федерации приняла закон во 2 и 3 чтениях, который позволяет проводить трансграничные операции и биржевые торги цифровой валютой с 1 сентября 2024, но пока только в рамках ЭПР (экспериментального правового режима). Банк России получил функции регулирующего органа, но в некоторых случаях правила должны быть одобрены также Росфинмониторингом, ФСБ и Минфином РФ.

В. Путин также подписан закон о легализации майнинга (добычи криптовалют) с 1 ноября 2024 года. Законом определены и разъяснены следующие понятия: Оператор майнинговой инфраструктуры, что такое майтинг и что стоит отнести к понятию майнинг-пула.

Эти законы вносят ясность в правила игры, что позволит многим крупным компаниям начать свою деятельность в сфере криптовалют. Это также облегчит осуществление финансовых трансграничных потоков, увеличит скорость транзакций и уменьшит комиссии. Одним словом, это может положительно сказаться на развитие всей криптовалютой индустрии в целом.

В CoinEx также заявили о увеличении рублевых транзакций на P2P, где вы можете безопасно и быстро обменять рубли на USDT (цифровой доллар). Это связано с увеличением способов для покупки USDT с помощью рубля. Сейчас доступны: СБП — Система быстрых платежей, Сбербанк, ВТБ, банковским переводом, YooMoney, PAYEER и Тинькофф.

*- соцсеть запрещена в России.