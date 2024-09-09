Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Способы избежать санкций от полиции за остановку в запрещенной зоне
Эти продукты спортсменам необходимо добавить в рацион
Топ самых очаровательных пород собак, которые завоевывают сердца
Томь затопила древнюю скалу с петроглифами
Банк ВТБ подозревается в нарушении закона о рекламе кредитной карты
В Сочи подростки нашли предмет, похожий на мину
Как правильно выбранный аромат помогает снять стресс и стать увереннее
Менеджер отеля рассказала, какие предметы в номере лучше не использовать
Что важно сделать, когда вы решили приютить питомца с улицы

CoinEx раздаст 1 миллион $CET блогерам

2:42
Криптовалюты

Криптовалютная биржа CoinEx запустила акцию с призовым фондом в 1 миллион $CET для блогеров и обычных пользователей социальных сетей у которых более 1 тысячи подписчиков.

CoinEx раздаст 1 миллион $CET блогерам
Фото: coinex.com by CoinEx, PDM

Участникам необходимо опубликовать обзор биржи CoinEx на YouTube, сеть X (бывший Twitter) или в Telegram. Основное требование это иметь от 1 тысячи последователей и рассказать о #CoinEx, перспективах или особенностях $CET. Об этом сообщила компания на своей официальной странице в X.

Чтобы помочь в осведомленности биржа запустила информационную страницу о CET. Пользователи смогут получить всю информацию о выпуске, распределении, структуре, функциональности токена CET.

Акция запущена 29 августа и продлится до 30 сентября текущего года. Всю информацию о правилах и ссылку на подачу заявки вы сможете найти в посте на X*.

Напомним, что Государственная Дума Российской Федерации приняла закон во 2 и 3 чтениях, который позволяет проводить трансграничные операции и биржевые торги цифровой валютой с 1 сентября 2024, но пока только в рамках ЭПР (экспериментального правового режима). Банк России получил функции регулирующего органа, но в некоторых случаях правила должны быть одобрены также Росфинмониторингом, ФСБ и Минфином РФ.

В. Путин также подписан закон о легализации майнинга (добычи криптовалют) с 1 ноября 2024 года. Законом определены и разъяснены следующие понятия: Оператор майнинговой инфраструктуры, что такое майтинг и что стоит отнести к понятию майнинг-пула.

Эти законы вносят ясность в правила игры, что позволит многим крупным компаниям начать свою деятельность в сфере криптовалют. Это также облегчит осуществление финансовых трансграничных потоков, увеличит скорость транзакций и уменьшит комиссии. Одним словом, это может положительно сказаться на развитие всей криптовалютой индустрии в целом.

 

В CoinEx также заявили о увеличении рублевых транзакций на P2P, где вы можете безопасно и быстро обменять рубли на USDT (цифровой доллар). Это связано с увеличением способов для покупки USDT с помощью рубля. Сейчас доступны: СБП — Система быстрых платежей, Сбербанк, ВТБ, банковским переводом, YooMoney, PAYEER и Тинькофф.

*- соцсеть запрещена в России.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Белый цвет и минимализм больше не в моде: какие тренды в интерьере уйдут в прошлое

В следующем году минималистичные интерьеры, которые долгое время пользовались популярностью, окончательно утратят свою актуальность.

Минимализм уходит в прошлое: советы по обновлению интерьера
Рецепт вяленых помидоров в микроволновке
Как сделать вяленые помидоры всего за несколько минут
4 породы домашних кошек, которые могут сравниться с мейн-кунами
Как избавиться от слизней без химикатов: что действительно работает
Крупные города Украины и вся линия фронта ожидают ударов иранских ракет Дмитрий Плотников Политолог Гусий: охота ВСУ за поездами — тактика террористов Олег Володин Военно-полевая почта всегда приближала солдата и офицера к дому Сергей Лебедев
Отказ во въезде в Южную Корею: туристка не смогла назвать количество деревьев в отеле
Промышленный сектор Франции требует возвращения на рынок России
Надежда русского флота. Новый корвет "Каракурт" станет настоящей грозой морей и океанов
Надежда русского флота. Новый корвет "Каракурт" станет настоящей грозой морей и океанов
Последние материалы
Томь затопила древнюю скалу с петроглифами
Банк ВТБ подозревается в нарушении закона о рекламе кредитной карты
CoinEx раздаст 1 миллион $CET блогерам
В Сочи подростки нашли предмет, похожий на мину
Как правильно выбранный аромат помогает снять стресс и стать увереннее
Менеджер отеля рассказала, какие предметы в номере лучше не использовать
Что важно сделать, когда вы решили приютить питомца с улицы
Как использовать пену для бритья для защиты зеркал от дождя
Правильный макияж глаз, который сделает вас моложе
Какие предметы мебели не подходят для маленьких квартир
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.