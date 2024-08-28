Цифровая гонка: Россия обгоняет США в сфере регулирования промышленного майнинга

Россия стремится захватить лидерство в криптовалютной гонке

2:06 Your browser does not support the audio element. Криптовалюты

Россия становится лидером по регулированию промышленного майнинга: ближайший конкурент — США — начал серьезно ей уступать. Об этом в разговоре с URA. RU заявил владелец и генеральный директор крупнейшего в России оператора ЦОД BitRiver Игорь Рунец.

Фото: flickr by Хорхе Франганильо, CC BY 2.0

По словам Рунца, в Соединенных Штатах до сих пор отсутствует федеральное законодательство, регулирующее майнинг. Он напомнил, что президент Джо Байден в 2021 году отменил все законы, касающиеся криптовалют, принятые при администрации Дональда Трампа, якобы для проверки их соответствия новой политике. Однако эта проверка так и не была завершена.

Бывший президент Дональд Трамп, осознавая ослабление позиций США в новой цифровой экономике, подчеркнул необходимость развития майнинга криптовалют на территории страны, чтобы не допустить лидерства Китая и других государств в этой сфере.

Демократы также выражают обеспокоенность отставанием от России. Лидер большинства в Сенате США Чак Шумер призвал к объединению усилий для принятия разумного законодательства, которое поможет США сохранить статус самой инновационной страны в мире.

Эксперты отмечают, что консервативный подход администрации Байдена к майнингу направлен на защиту интересов традиционного бизнеса. Однако власти США, похоже, начинают осознавать, что будущее за цифровой экономикой.

Россия имеет ряд преимуществ в этой сфере. Стоимость электроэнергии в стране в полтора раза ниже, чем в США. Кроме того, Россия значительно опережает Соединенные Штаты по темпам роста объемов производства. В настоящее время в России доступно около 10 ГВт свободной электрогенерации, что позволяет отрасли расти на 40% ежегодно.

Эти факторы создают благоприятные условия для дальнейшего развития промышленного майнинга в России и укрепления ее позиций на мировом рынке криптовалют.

Уточнения

Криптовалю́та — разновидность цифровой валюты, учёт внутренних расчётных единиц которой обеспечивает децентрализованная платёжная система (нет внутреннего или внешнего администратора или какого-либо его аналога), работающая в полностью автоматическом режиме.

Майнинг также добыча (от англ. mining — добыча полезных ископаемых) — деятельность по созданию новых структур (обычно речь идёт о новых блоках в блокчейне) для обеспечения функционирования криптовалютных платформ. За создание очередной структурной единицы обычно предусмотрено вознаграждение за счёт новых (эмитированных) единиц криптовалюты и/или комиссионных сборов. Обычно майнинг сводится к серии вычислений с перебором параметров для нахождения хеша с заданными свойствами. Разные криптовалюты используют разные модели вычислений, но они всегда достаточно длительны по времени для нахождения приемлемого варианта и быстры для проверки найденного решения (см. Доказательство выполнения работы).