Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Названы лучшие места для любителей активного отдыха
Зеленский специально заранее сдал Донбасс, чтобы его не отобрали силой
Разница между кондиционером и маской для волос: что выбрать
Кардиолог: люди с диабетом могут не чувствовать боли при стенокардии
Пластический хирург Суходолов: в США используют технологии 30-летней давности
Прекращение транзита газа из России может стать проблемой для Европы
Стоит ли рисковать: вся правда о новых китайских двигателях для старых машин
Врач назвал главным способом профилактики лихорадки Западного Нила борьбу с комарами и клещами
Россияне одинаково любят арбузы и дыни, выяснила X5

Цифровая гонка: Россия обгоняет США в сфере регулирования промышленного майнинга

Россия стремится захватить лидерство в криптовалютной гонке
2:06
Криптовалюты

Россия становится лидером по регулированию промышленного майнинга: ближайший конкурент — США — начал серьезно ей уступать. Об этом в разговоре с URA. RU заявил владелец и генеральный директор крупнейшего в России оператора ЦОД BitRiver Игорь Рунец.

Россия стремится захватить лидерство в криптовалютной гонке
Фото: flickr by Хорхе Франганильо, CC BY 2.0

По словам Рунца, в Соединенных Штатах до сих пор отсутствует федеральное законодательство, регулирующее майнинг. Он напомнил, что президент Джо Байден в 2021 году отменил все законы, касающиеся криптовалют, принятые при администрации Дональда Трампа, якобы для проверки их соответствия новой политике. Однако эта проверка так и не была завершена.

Бывший президент Дональд Трамп, осознавая ослабление позиций США в новой цифровой экономике, подчеркнул необходимость развития майнинга криптовалют на территории страны, чтобы не допустить лидерства Китая и других государств в этой сфере.

Демократы также выражают обеспокоенность отставанием от России. Лидер большинства в Сенате США Чак Шумер призвал к объединению усилий для принятия разумного законодательства, которое поможет США сохранить статус самой инновационной страны в мире.

Эксперты отмечают, что консервативный подход администрации Байдена к майнингу направлен на защиту интересов традиционного бизнеса. Однако власти США, похоже, начинают осознавать, что будущее за цифровой экономикой.

Россия имеет ряд преимуществ в этой сфере. Стоимость электроэнергии в стране в полтора раза ниже, чем в США. Кроме того, Россия значительно опережает Соединенные Штаты по темпам роста объемов производства. В настоящее время в России доступно около 10 ГВт свободной электрогенерации, что позволяет отрасли расти на 40% ежегодно.

Эти факторы создают благоприятные условия для дальнейшего развития промышленного майнинга в России и укрепления ее позиций на мировом рынке криптовалют.

Уточнения

Криптовалю́та — разновидность цифровой валюты, учёт внутренних расчётных единиц которой обеспечивает децентрализованная платёжная система (нет внутреннего или внешнего администратора или какого-либо его аналога), работающая в полностью автоматическом режиме.

Майнинг также добыча (от англ. mining — добыча полезных ископаемых) — деятельность по созданию новых структур (обычно речь идёт о новых блоках в блокчейне) для обеспечения функционирования криптовалютных платформ. За создание очередной структурной единицы обычно предусмотрено вознаграждение за счёт новых (эмитированных) единиц криптовалюты и/или комиссионных сборов. Обычно майнинг сводится к серии вычислений с перебором параметров для нахождения хеша с заданными свойствами. Разные криптовалюты используют разные модели вычислений, но они всегда достаточно длительны по времени для нахождения приемлемого варианта и быстры для проверки найденного решения (см. Доказательство выполнения работы).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Полезный томатный сок на зиму: лёгкий способ сохранить помидоры

Узнайте, как легко заготовить полезный томатный сок на зиму без соли, чтобы сохранить урожай и обеспечить себя натуральным напитком.

Как закрыть томатный сок на зиму без стерилизации
"Тонкости туризма": туристка из РФ назвала премиум-отель в Турции "прекрасной обёрткой", далёкой от идеала
Турецкий премиум-отель за 200 тысяч рублей не стоит этих денег, призналась туристка из РФ
Власти Санкт-Петербурга объявили об отмене "Сапсанов" после запуска новой скоростной магистрали
Оптимальный уход за виноградом в конце августа: 5 основных процедур
"Америка" так и не долетела до Северного полюса Сергей Лебедев "Ты сама напросилась" — эта фраза поможет вам распознать абьюзера Ирина Гусакова Путин пригласил Гросси посетить Курскую АЭС, чтобы исключить повторение Чернобыля Любовь Степушова
Как понять, что собака не любит своего хозяина?
Уход за пионами в сентябре: главное
Сводка с фронта: на Украине уничтожены ангары с F-16, колонны техники армии Белоруссии движутся к Украине
Сводка с фронта: на Украине уничтожены ангары с F-16, колонны техники армии Белоруссии движутся к Украине
Последние материалы
В США объяснили вывод последнего истребителя F-15 рядом Тайваня после 45 лет службы
В экспериментальный рейтинг вошли 50 лучших университетов России
Зеленский специально заранее сдал Донбасс, чтобы его не отобрали силой
Разница между кондиционером и маской для волос: что выбрать
Астрологи назвали шесть самых злопамятных знаков зодиака
В Германии рассказали о подготовке БРИКС удара по доллару
Кардиолог: люди с диабетом могут не чувствовать боли при стенокардии
Пластический хирург Суходолов: в США используют технологии 30-летней давности
Прекращение транзита газа из России может стать проблемой для Европы
Стоит ли рисковать: вся правда о новых китайских двигателях для старых машин
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.