По данным портала Coindesk, на графике биткоина наблюдается формирование технического паттерна "крест смерти". Этот паттерн возникает, когда 50-дневная скользящая средняя пересекает 200-дневную сверху вниз, что часто рассматривается как сигнал к потенциальному снижению цены актива.
В момент публикации курс BTC составлял около $55,2 тыс.
Несмотря на пугающее название, "крест смерти" не всегда является точным предсказателем будущих ценовых движений. Из девяти таких паттернов в истории биткоина только пять привели к длительным нисходящим трендам.
Нередко после "креста смерти" цена BTC увеличивалась, формируя противоположный паттерн — "золотой крест" — в течение 3-6 месяцев.
Предыдущий "крест смерти", зафиксированный 12 сентября 2023 года, оказался "медвежьей ловушкой". Вместо значительного падения биткоин достиг минимума в $24,9 тыс., а затем развернулся и поднялся до нового исторического максимума в $70 тыс.
Натяжной потолок, даже в своем простейшем виде, представляет собой ровное матовое полотно, которое становится удачным решением, особенно в новостройках.