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Инвесторы в панике: на графике биткоина сформировался "крест смерти"

На графике биткоина сформировался технический паттерн "крест смерти"

1:15
Криптовалюты

По данным портала Coindesk, на графике биткоина наблюдается формирование технического паттерна "крест смерти". Этот паттерн возникает, когда 50-дневная скользящая средняя пересекает 200-дневную сверху вниз, что часто рассматривается как сигнал к потенциальному снижению цены актива.

На графике биткоина сформировался технический паттерн "крест смерти"
Фото: flickr.com by Jorge Franganillo, CC BY 2.0

В момент публикации курс BTC составлял около $55,2 тыс.

Несмотря на пугающее название, "крест смерти" не всегда является точным предсказателем будущих ценовых движений. Из девяти таких паттернов в истории биткоина только пять привели к длительным нисходящим трендам.

Нередко после "креста смерти" цена BTC увеличивалась, формируя противоположный паттерн — "золотой крест" — в течение 3-6 месяцев.

Предыдущий "крест смерти", зафиксированный 12 сентября 2023 года, оказался "медвежьей ловушкой". Вместо значительного падения биткоин достиг минимума в $24,9 тыс., а затем развернулся и поднялся до нового исторического максимума в $70 тыс.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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