Хакеры активизировали атаки на криптовалютные биржи

0:50 Your browser does not support the audio element. Криптовалюты

Согласно отчёту аналитической компании TRM Labs, в первом полугодии 2024 года хакеры похитили более чем в два раза больше криптовалют, чем годом ранее.

Фото: freepik.com by flatart, PDM

Общий объём украденных криптовалют составил $1,38 млрд, что значительно больше, чем $657 млн в январе-июне 2023 года. Как и в прошлом году, основная часть похищенных средств была украдена в результате небольшого количества атак. Пять взломов позволили хакерам украсть 70% всего объёма за полугодие. Самым крупным из них стал взлом японской криптовалютной биржи DMM Bitcoin, в результате которого злоумышленники похитили биткойны на сумму более $300 млн.