Cтоимость биткойна выросла до $66 тысяч впервые с 2021 года

По данным сервиса Binance, стоимость биткойна превысила 66 тысяч долларов впервые с 10 ноября 2021 года.
На 18:06 4.03.2024 курс биткойна составлял $66 053.
Ранее сегодня сообщалось о том, что стоимость биткойна выросла до 65 тысяч долларов впервые с 2021 года. Исторический максимум был зафиксирован в ноябре 2021 года на уровне $68 990.
По мнению аналитика BitRiver Владислава Антонова, к концу года биткойн может вырасти до $100 тысяч.
У многих водителей ассоциируется полировка фар с применением сложных инструментов и наждачной бумаги.