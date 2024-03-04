Cтоимость биткойна выросла до $66 тысяч впервые с 2021 года

Биткойн поднялся до 66 тысяч долларов

0:40 Your browser does not support the audio element. Криптовалюты

По данным сервиса Binance, стоимость биткойна превысила 66 тысяч долларов впервые с 10 ноября 2021 года.

Фото: pixabay.com by Pixabay is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

На 18:06 4.03.2024 курс биткойна составлял $66 053.

Ранее сегодня сообщалось о том, что стоимость биткойна выросла до 65 тысяч долларов впервые с 2021 года. Исторический максимум был зафиксирован в ноябре 2021 года на уровне $68 990.

По мнению аналитика BitRiver Владислава Антонова, к концу года биткойн может вырасти до $100 тысяч.