Bloomberg: в 2023 г биткоин обошёл по динамике роста золото и акции

1:25 Your browser does not support the audio element. Криптовалюты

В 2023 году биткоин превзошёл по динамике роста золото и акции. Как сообщают обозреватели агентства Bloomberg, которые провели анализ динамики цифровых активов "чувство обречённости, охватившее криптовалютные рынки в конце 2022 года, теперь уступило место совсем другому чувству — жадности".

Фото: Openverse by CHIOA RZHAW OMYAN is licensed under CC BY-SA 4.0

Уточняется, что в нынешнем году биткоин вырос более чем на 160% — с $16,5 тыс. до $44 тысяч. Благодаря такому росту увеличилась и рыночная капитализация ведущего цифрового актива. Она выросла примерно на $530 млрд.

В то же время, инвесторы снова стали идти на риски, в результате чего многие другие криптовалюты взлетели в цене. И в итоге именно биткоин опередил в этом году мировой фондовый рынок и золото по динамике роста.

Таким образом, добавляют специалисты, спрос на опционы на биткоин достиг беспрецедентного уровня. Только в декабре открытый интерес по опционам на биткоин на крупнейшей бирже деривативов Deribit впервые превысил $16 млрд. В то же время, децентрализованные финансы всё ещё не оправились от краха проекта Terra в прошлом году, однако исключением стали сервисы ликвидного стейкинга.