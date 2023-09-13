Волатильность биткоина находится на трехлетнем минимуме

1:53 Your browser does not support the audio element. Криптовалюты

В середине этой недели биткойн (BTC) восстановился после своего падения до 25 000 долларов и снова поднялся выше 26 000 долларов. Однако этот всплеск активности инвесторов был кратковременным, и рынок быстро стабилизировался. Диапазон колебаний цен на криптовалюту остается относительно низким.

Фото: openverse

Согласно отчету Glassnode, волатильность BTC достигла самого низкого уровня с октября 2020 года.

В ночь на четверг, 14 сентября, биткоин укрепился до 26 254 долларов, а средний ежедневный объем транзакций на блокчейне составил примерно 2,44 миллиарда долларов.

Аналитики отметили, что аналогичный период стагнации наблюдался три года назад, за которым последовал период значительной турбулентности.

Структура прибыльных и убыточных транзакций в сети напоминает ситуацию на рынке осенью 2020 года.

Объем торгов на фьючерсном рынке снизился до 12 миллиардов долларов в день, что стало самым низким показателем с 2023 года.

За последние две недели трейдеры стали свидетелями нескольких прибыльных моментов, когда цена биткоина превысила 26 000 долларов, только для того, чтобы увидеть, как стоимость криптовалюты снова упала до 25 000 долларов.

По данным Santiment, с начала сентября инвесторы перевели на биржи более 20 000 BTC.

Майнеры также были вовлечены в этот процесс, хотя их активы немного уменьшились. Эксперты не уверены в том, в какой степени горнодобывающие компании оказывали давление на биткоин.

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Волатильность на минимуме