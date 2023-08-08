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Волатильность биткоина упала до уровня 2016 года

1:14
Криптовалюты

На постоянно меняющемся ландшафте криптовалютного рынка активность трейдеров недавно достигла значительного пика, напоминающего уровни, не наблюдавшиеся с ноября 2020 года.

Волатильность биткоина упала до уровня 2016 года
Фото: ya.ru

Тенденции волатильности биткойна

30-дневный индекс волатильности биткойна значительно снизился, достигнув минимума с июля 2020 года. Эти данные получены в результате тщательного анализа данных, проведенного платформой Coinglass.

Умеренное укрепление биткоина

Цена криптовалюты выросла до $29 345, что свидетельствует о позитивном начале недели для ее инвесторов. Однако стоит отметить, что в последнее время биткоин находится в узком торговом диапазоне.

Мнение компании Glassnode

Всесторонний отчет компании Glassnode посвящен тонкостям волатильности биткойна. В отчете подчеркивается, что годовой индекс волатильности BTC в настоящее время находится на уровне, не наблюдавшемся с декабря 2016 года. Это свидетельствует о наступлении периода относительной стабильности и зрелости криптовалютного рынка.

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БИТКОИН 🧰 СЛЕДУЮЩИЙ ХАЙ И ДНО [определяю с закрытыми глазами]
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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