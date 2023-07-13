Эксперты Profinvestment назвали доступные криптобиржи в России

2:54 Your browser does not support the audio element. Криптовалюты

В России сектор криптовалют, хотя и не признан в полной мере на законном уровне, имеет высокую популярность среди населения. Несмотря на отсутствие официальных российских торговых криптоплатформ, существует множество зарубежных сервисов, поддерживающих функционал обмена цифровых активов.

Фото: pixabay. com

Эксперты Profinvestment назвали доступные криптобиржи для россиян с их особенностями и возможностями.

Какие криптобиржи работают в России

Россияне могут пользоваться функционалом следующих топовых криптобирж:

Binance. Самая популярная в мире централизованная биржа криптовалют. Поддерживается пополнение фиатного счета напрямую рублями, например, с Киви, для последующего обмена на крипту. Есть p2p-рынок.

OKX. Тоже имеется p2p, благодаря чему можно покупать криптовалюты за рубли у других пользователей. Функционал оснащен всем необходимым для разных видов торговли, есть демо-счет.

Bybit. Криптобиржа, ориентированная на деривативы (производные контракты), также оснащена спот-рынком и p2p. Для трейдинга нужна верификация, но есть dex инструменты, доступные без нее (например, собственный децентрализованный кошелек).

Garantex. Биржа со спот рынком и p2p, дающая возможность без верификации осуществлять торговлю с помощью специальных Garantex-кодов для передачи валют. Коды, в частности, могут покупаться и продаваться в обменниках.

Bynex. Белорусская криптобиржа, работающая с россиянами, дающая возможность пополнять счет или выводить деньги при помощи рублевых карт и банковских счетов. Торговля доступна только на спотовом рынке.

Разумеется, список не ограничивается этими платформами, названы лишь наиболее популярные, ликвидные и безопасные, а также комфортные с точки зрения работы с российским рублем.

Критерии выбора биржи для россиян

В имеющихся условиях, выбирая биржу, эксперты Profinvestment советуют учитывать, кто ее создатель, в какой юрисдикции зарегистрирована платформа и каким регуляторам подчиняется — чтобы оценить риск блокировки по географическому признаку.

Другие параметры выбора включают в себя комиссии, выбор доступных активов, наличие мобильного и/или десктопного приложения, поддержка фиата, наличие p2p-обменника, язык интерфейса, отзывы и общая репутация (от пользователей, экспертов и мониторингов).

Крипобиржи часто предлагают дополнительный функционал, от проведения IEO блокчейн-стартапов, до майнинг-пула. Это тоже следует учитывать исходя из своих потребностей.