Эксперты Profinvestment назвали доступные криптобиржи в России

В России сектор криптовалют, хотя и не признан в полной мере на законном уровне, имеет высокую популярность среди населения. Несмотря на отсутствие официальных российских торговых криптоплатформ, существует множество зарубежных сервисов, поддерживающих функционал обмена цифровых активов.
Эксперты Profinvestment назвали доступные криптобиржи для россиян с их особенностями и возможностями.
Россияне могут пользоваться функционалом следующих топовых криптобирж:
Разумеется, список не ограничивается этими платформами, названы лишь наиболее популярные, ликвидные и безопасные, а также комфортные с точки зрения работы с российским рублем.
В имеющихся условиях, выбирая биржу, эксперты Profinvestment советуют учитывать, кто ее создатель, в какой юрисдикции зарегистрирована платформа и каким регуляторам подчиняется — чтобы оценить риск блокировки по географическому признаку.
Другие параметры выбора включают в себя комиссии, выбор доступных активов, наличие мобильного и/или десктопного приложения, поддержка фиата, наличие p2p-обменника, язык интерфейса, отзывы и общая репутация (от пользователей, экспертов и мониторингов).
Крипобиржи часто предлагают дополнительный функционал, от проведения IEO блокчейн-стартапов, до майнинг-пула. Это тоже следует учитывать исходя из своих потребностей.
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