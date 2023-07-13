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Эксперты Profinvestment назвали доступные криптобиржи в России

2:54
Криптовалюты

В России сектор криптовалют, хотя и не признан в полной мере на законном уровне, имеет высокую популярность среди населения. Несмотря на отсутствие официальных российских торговых криптоплатформ, существует множество зарубежных сервисов, поддерживающих функционал обмена цифровых активов.

Эксперты Profinvestment назвали доступные криптобиржи в России
Фото: pixabay. com

Эксперты Profinvestment назвали доступные криптобиржи для россиян с их особенностями и возможностями.

Какие криптобиржи работают в России

Россияне могут пользоваться функционалом следующих топовых криптобирж:

  • Binance. Самая популярная в мире централизованная биржа криптовалют. Поддерживается пополнение фиатного счета напрямую рублями, например, с Киви, для последующего обмена на крипту. Есть p2p-рынок.
  • OKX. Тоже имеется p2p, благодаря чему можно покупать криптовалюты за рубли у других пользователей. Функционал оснащен всем необходимым для разных видов торговли, есть демо-счет.
  • Bybit. Криптобиржа, ориентированная на деривативы (производные контракты), также оснащена спот-рынком и p2p. Для трейдинга нужна верификация, но есть dex инструменты, доступные без нее (например, собственный децентрализованный кошелек).
  • Garantex. Биржа со спот рынком и p2p, дающая возможность без верификации осуществлять торговлю с помощью специальных Garantex-кодов для передачи валют. Коды, в частности, могут покупаться и продаваться в обменниках.
  • Bynex. Белорусская криптобиржа, работающая с россиянами, дающая возможность пополнять счет или выводить деньги при помощи рублевых карт и банковских счетов. Торговля доступна только на спотовом рынке.

Разумеется, список не ограничивается этими платформами, названы лишь наиболее популярные, ликвидные и безопасные, а также комфортные с точки зрения работы с российским рублем.

Критерии выбора биржи для россиян

В имеющихся условиях, выбирая биржу, эксперты Profinvestment советуют учитывать, кто ее создатель, в какой юрисдикции зарегистрирована платформа и каким регуляторам подчиняется — чтобы оценить риск блокировки по географическому признаку.

Другие параметры выбора включают в себя комиссии, выбор доступных активов, наличие мобильного и/или десктопного приложения, поддержка фиата, наличие p2p-обменника, язык интерфейса, отзывы и общая репутация (от пользователей, экспертов и мониторингов).

Крипобиржи часто предлагают дополнительный функционал, от проведения IEO блокчейн-стартапов, до майнинг-пула. Это тоже следует учитывать исходя из своих потребностей.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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