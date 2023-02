Экономист Масленников объяснил рост интереса к биткоину: рынок всегда ищет лазеечки

Экономист, политолог, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников назвал причины роста интереса к биткоину.

По словам эксперта, недавний рост биткоина на 12 процентов приятно удивил общественность. Масленников напомнил, что на пике биткоин стоил 69 тысяч долларов, однако с ноября 2021 года он держался на уровне 17-20 тысяч долларов. Об этом сообщает ФАН.

Экономист отмечает, что рост курса биткоина связан с инфляцией в США, который позволяет переключить внимание на "альтернативные вещи".

"Вот потому это означает, что ФРС будет продолжать повышать ставку — впоследствии. Естественно, доллар пойдет вверх, но сейчас вот надо играть, надо жить. Рынок живёт своей жизнью, ищет всегда лазеечки — как вода ищет, так сказать, вообще под камушек течет", — объяснил Масленников.

