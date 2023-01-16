Криптоэксперт рассказал о грамотном инвестировании в цифровые валюты

Криптоэксперт Евгений Каминский рассказал Pravda.Ru, как грамотно инвестировать денежные средства в криптовалюту.

"Лучше входить на рынок поэтапно. Неправильно будет взять всю сумму, допустим, 100 рублей, и сразу на них закупиться. Правильнее будет распределить сумму на 10 траншей. Если вы не разбираетесь в рынке, то попробуйте каждую неделю покупать криптовалюту на 10 рублей. В таком случае вы закупитесь в течение 10 недель по средневзвешенной цене, потому что рынок может сходить как вверх, так и вниз. Обычно опытные трейдеры и в сделки входят, и продают, и покупают именно такой лесенкой", — заявил Каминский.

Он посоветовал людям, которые никогда не занимались инвестированием, начать читать книги по финансовой грамотности, особенно те, в которых учат, как копить подушку безопасности.

"Никогда не поздно начать повышать свою финансовую грамотность. К сожалению, нас с детства этому не учат. А знания наших родителей не всегда релевантны тому, что сейчас происходит в мире", — отметил Каминский.

По его словам, сейчас есть много инструментов для покупки акций, драгметаллов, фьючерсов, опционов, облигаций. Крипторынок в этом списке стоит особняком, поскольку курс цифровой валюты самый волатильный — скачущий то вверх, то вниз.

Ранее старший аналитик компании Esperio Антон Быков предсказал, что биткоин резко подешевеет в январе текущего года: его курс обрушится с 18 тысяч долларов до 10 тысяч за одну единицу.

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