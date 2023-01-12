Криптоэксперт предсказал обрушение курса биткоина до 10 тысяч долларов

Старший аналитик компании Esperio Антон Быков заявил, что биткоин резко подешевеет в январе текущего года: его курс обрушится с 18 тысяч долларов до 10 тысяч за одну единицу.

"В январе цены, вероятнее всего, продолжат падение из-за общей негативной ситуации на рынке и могут достигнуть отметки в $10 тысяч за монету", — сказал он в беседе с Газетой.Ru.

По его словам, устойчивый рост криптовалюты начнётся в 2024 году.

Главным негативным фактором, повлиявшим на ослабление курса цифровых активов, эксперт назвал трудную экономическую ситуацию в мире и банкротство криптовалютной биржи FTX.

По данным на четверг, 12 января, один биткоин стоит 18 тысяч долларов.

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