В России начали выявлять незаконных майнеров в жилых домах

Российские энергетики научились вычислять квартиры, в которых происходит незаконная добыча криптовалюты.

Пока майнинг в России находится вне правового поля, но подобная деятельность кратно повышает нагрузку на энергосети жилых домов, хотя проводка там рассчитана исключительно на бытовые нужды.

Первыми майнеров нашли иркутские энергетики, рассказал заместитель главы Минэнерго Павел Сниккарс изданию "Известия".

Он добавил, что нарушителей выдаёт изменённый профиль нагрузки энергопотребления и резкий рост счетов за электричество. Таким образом было выявлено уже десять случаев майнерства.

В ведомстве напомнили, что за подключение к электрической сети без необходимых разрешений грозит ответственность, вплоть до тюремного заключения.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.