Европейский союз ввёл восьмой пакет санкций в отношении России. Как написали на официальном сайте ЕК, среди ограничительных мер оказался запрет на обслуживание кошельков с цифровым золотом, которые принадлежат гражданам нашей страны.
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Генерал Картаполов призвал прекратить враньё о ходе СВО, поскольку это может привести к потере кредита доверия граждан РФ.