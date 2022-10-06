Евросоюз запретил обслуживание криптокошельков россиян

Европейский союз ввёл восьмой пакет санкций в отношении России. Как написали на официальном сайте ЕК, среди ограничительных мер оказался запрет на обслуживание кошельков с цифровым золотом, которые принадлежат гражданам нашей страны.