Журналисты Bloomberg сообщили, что западные чиновники рассматривают возможность объявить антироссийские санкции в области цифрового золота. По информации СМИ, Европейский союз способен запретить гражданам РФ пользоваться криптосервисами.
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Посольство США в РФ призвало американских граждан не посещать Россию, а тех, кто уже в стране — немедленно покинуть её.