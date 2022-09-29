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Bloomberg: в ЕС допустили запрет на использование криптосервисов для россиян

Криптовалюты

Журналисты Bloomberg сообщили, что западные чиновники рассматривают возможность объявить антироссийские санкции в области цифрового золота. По информации СМИ, Европейский союз способен запретить гражданам РФ пользоваться криптосервисами.

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Автор: Евгения Васильева.
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