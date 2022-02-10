В Минфине рассказали, как криптовалютные вложения превратятся "в тыкву"

Криптовалютные вложения можно легко потерять. Как сообщил заместитель министра финансов России Алексей Моисеев, криптовалюты — высоко спекулятивный финансовый инструмент, сообщает "Московский комсомолец".

"Вложения в криптовалюту могут превратиться в тыкву очень быстро", — сказал он. По словам замглавы, отвечать за потерю денег в этом случае никто не будет.

По последним данным, объем средств, вложенных гражданами России в криптовалюту оценивается в 2 триллиона рублей. Всего жители страны открыли 12 миллионов криптовалютных кошельков.

Насколько перегреты сейчас фондовый рынок и рынок криптовалют, как на них влияют пандемия и скорость вакцинации населения, стоит ли сейчас инвестировать в криптовалюты, а также о том, почему основным поставщиком новостей на финансовом рынке является ФРС США, рассказал Pravda. Ru эксперт в области криптовалют и майнинга Евгений Каминский.

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